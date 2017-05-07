Home Intrattenimento Amici 2017 anticipazioni: l'eliminato dell'ottava puntata è uno dei Bianchi

Amici 2017 anticipazioni: l'eliminato dell'ottava puntata è uno dei Bianchi

di Redazione 07/05/2017

La Squadra Bianca ha subito la seconda sconfitta di seguito. La registrazione dell’ottava puntata è stata molto emozionante e tutti i concorrenti di Amici 16 hanno dimostrato di voler conquistare un posto nella finale del talent, purtroppo uno di loro è stato eliminato. Thomas Bocchimpani, il pupillo di Morgan ha salutato i compagni. Il cantante è il più giovane di Amici 2017 avendo solo 17 anni, ma ha ampiamente dimostrato di avere talento. Le anticipazioni dell’ottava puntata di Amici 2017 sono molto complete grazie al Vicolo delle News, ma facciamo trapelare pochi dettagli per non togliervi il piacere di guardarla in diretta la prossima settimana. Sveleremo quanto basta per capire che è stata una sfida all’ultimo voto. La prima manche è stata vinta dalla Squadra Bianca di Emma Marrone, mentre la seconda dalla Squadra Blu di Elisa. Purtroppo al ballottaggio sono finiti Thomas e Federica Carta. Il quinto giudice dell’ottava puntata di Amici 16 è Sabrina Ferilli una vecchia conoscenza del programma, ospite speciale la cantante Giorgia. L’uscita di Thomas ha stupito anche Maria De Filippi, la conduttrice alla fine della registrazione ha fatto i complimenti al cantante per il percorso di crescita. Come riportano le anticipazioni di Amici 17 i giudici Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Ambra Angiolini hanno cercato di sospendere il ballottaggio ma la conduttrice non ha accettato la proposta perché ha già dovuto farlo due settimane fa. Questa volta per Thomas non c’è stato nulla da fare e e nella Squadra Bianca di Emma Marrone rimangono solo due concorrenti il cantante Mike Bird e il ballerino Sebastian.

