Uomini e Donne gossip scelta Rosa Perrotta: è Pietro Tartaglione? Le segnalazioni

di Redazione 08/05/2017

Manca poco alla scelta di Rosa Perrotta, la tronista più chiacchierata di Uomini e Donne e nonostante rumors e anticipazioni insinuino che potrebbe abbandonare il Trono Classico senza scegliere, emergono in queste ore delle prove e delle vere e proprie segnalazioni che confermerebbero i sospetti di Gianni Sperti, ovvero che ci sia una storia d’amore tra lei e Pietro Tartaglione. Inoltre, la tronista finalmente sembra aver compiuto un gesto molto importante nei confronti del corteggiatore campano. Il Trono Classico di Rosa Perrotta è molto travagliato: la tronista campana è sempre al centro del gossip a causa del suo passato e ha dovuto respingere anche gli attacchi di Gianni Sperti: l’opinionista non vede di buon occhio la giovane modella, rea di essere troppo costruita e impostata e ha ipotizzato dapprima un accordo con il corteggiatore Alex in quanto i due si conoscevano prima di incontrarsi a Uomini e Donne, tanto che le prove sono delle foto in cui la tronista si trova a casa del corteggiatore. Inoltre, altre segnalazioni in merito a un video musicale molto sensuale insieme a Fabrizio Corona e che ci sarebbe un suo ex fidanzato che la sta attendendo fuori dal programma. Ma tutto questo, forse, sarà aria fritta dopo la scelta e alcuni indizi rivelano che sarà il bel Pietro a rubare il cuore della tronista. I due corteggiatori Alex e Pietro non si sono tirati indietro a corteggiare Rosa Perrotta, neanche quando lei è corsa a cercare di riprendersi Mattia Marciano dopo la litigata con Desirée Popper. Dopo il chiarimento con il ragazzo, Rosa è focalizzata su Alex e Pietro . A quanto sembra, è l’avvocato ad avere le carte in regola: secondo le ultime anticipazioni del Trono Classico, Pietro Tartaglione farà una esterna decisiva per la tronista, visto che ha presentato buona parte della sua famiglia e i suoi amici. Non resta che attendere e vedere se questi gossip sono esatti o meno.

