Giulia De Lellis Instagram: lei e Andrea Damante si separano? Il gossip

Giulia De Lellis Instagram: lei e Andrea Damante si separano? Il gossip

di Redazione 01/03/2017

Stavolta nessuna anticipazione riguardo Uomini e Donne, bensì un gossip che non piacerà affatto ai fan dei Damellis. Giulia De Lellis e Andrea Damante, la coppia che sta facendo sognare da quando il D.J. protagonista del Trono Classico di UeD ha fatto al sua scelta, potrebbe essere veramente in crisi. A rivelarlo è sempre Instagram, in quanto la modella e il suo fidanzato sembrano sempre più lontani e il gesto di Giulia di tornare a casa dai genitori ha spiazzato i fan della coppia nata nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Giulia e Andrea si separano? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia forse più seguita di Uomini e Donne: di sicuro, il loro amore da favola ha fatto sognare orde di ragazzine in cerca del principe azzurro e i post su Instagram e sugli altri social dei Damellis, come affettuosamente li chiamano i followers, sono i più cliccati del web. Eppure, il gossip che li vorrebbe in crisi e sul punto di lasciarsi non si zittisce, tanto che sembra che Andrea abbia tradito Giulia ed è per questo che lei si è voluta prendere una pausa. I Damellis si separano? Giulia De Lellis, stavolta, ha assecondato queste voci che girano su Instagram e sui giornali di gossip, in quanto si è recata in visita dai suoi genitori e i fan hanno ipotizzato una crisi con Andrea Damante. Anche i Damellis hanno ammesso che la loro storia ha passato dei momenti difficili e l’ex corteggiatrice è giunta a casa dei genitori a Roma, lontana dal suo fidanzato. Ovviamente, la cosa non è passata inosservata, visto che i due, da quando è avvenuta la scelta, sono una delle coppie di Uomini e Donne più seguite in assoluto dal gossip. Dopo l’ipotesi gravidanza di Alfonso Signorini e l’esilarante video di risposta della De Lellis, la smentita arriverà a mezzo social con un filmato altrettanto divertente, o la coppia si recherà da Maria De Filippi per dire che si separano?

