Amici 16 gossip, Shady ha già dimenticato Mike Bird?

La storia traè stato il gossip più chiacchierato di. I due ragazzi della Squadra Bianca non hanno mai apertamente dichiarato il loro amore, ma lo avevano palesato con carezze, sguardi languidi e coccole in casetta e nella Scuola. La cantante italo-marocchina, una volta eliminata dal talent show di, ha puntualizzato di non essere la fidanzata dialias Mike Bird, in quanto tra loro è nata un’intesa speciale che bisognerà testare solo nella vita reale. Shady ha giàMike? Le recenti dichiarazioni di, ex allieva di Boosta e concorrente delladi, hanno scatenato il gossip e messo in allarme i fan che non vedevano l’ora di vedere i due ragazzi insieme come una vera coppia, e non solo per fare un duetto canoro. Le parole dellasono un fulmine a ciel sereno, ma la ragazza puntualizza che al momento è molto più concentrata sulla suapiuttosto che sull’amore. Quindi, una volta lasciata la Scuola di Maria De Filippi, Shady ha dimenticato il suo ex compagno della, nonché potenziale fidanzato? La ragazza fa un pronostico tutt’altro che felice, visto che tra uscite di dischi, eventi, firma copie e concerti,potrebbero facilmente perdersi di vista e non avere più tempo per coltivare quella sorta di flirt nato nella Scuola di Maria De Filippi. D’altronde, i due cantanti sono veterani dei talent show: sia Shady sia Mike Bird hanno tentato di superare le selezioni di, ma la ragazza è stata eliminata da Fedez ai Bootcamp, mentre Michele Merlo è stato fermato da Arisa. Ora che hanno raggiunto il successo,del tuttoo i due cercheranno di stare insieme?