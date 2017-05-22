Amici 16 gossip, Shady ha già dimenticato Mike Bird?
22/05/2017
La storia tra Mike Bird e Shady Cherkaoui Fantin è stato il gossip più chiacchierato di Amici 16. I due ragazzi della Squadra Bianca non hanno mai apertamente dichiarato il loro amore, ma lo avevano palesato con carezze, sguardi languidi e coccole in casetta e nella Scuola. La cantante italo-marocchina, una volta eliminata dal talent show di Maria De Filippi, ha puntualizzato di non essere la fidanzata di Michele Merlo alias Mike Bird, in quanto tra loro è nata un’intesa speciale che bisognerà testare solo nella vita reale. Shady ha già dimenticato Mike? Le recenti dichiarazioni di Shady, ex allieva di Boosta e concorrente della Squadra Bianca di Amici 16, hanno scatenato il gossip e messo in allarme i fan che non vedevano l’ora di vedere i due ragazzi insieme come una vera coppia, e non solo per fare un duetto canoro. Le parole della Cherkaoui sono un fulmine a ciel sereno, ma la ragazza puntualizza che al momento è molto più concentrata sulla sua carriera piuttosto che sull’amore. Quindi, una volta lasciata la Scuola di Maria De Filippi, Shady ha dimenticato il suo ex compagno della Squadra Bianca, nonché potenziale fidanzato? La ragazza fa un pronostico tutt’altro che felice, visto che tra uscite di dischi, eventi, firma copie e concerti, Mike e Shady potrebbero facilmente perdersi di vista e non avere più tempo per coltivare quella sorta di flirt nato nella Scuola di Maria De Filippi. D’altronde, i due cantanti sono veterani dei talent show: sia Shady sia Mike Bird hanno tentato di superare le selezioni di X Factor, ma la ragazza è stata eliminata da Fedez ai Bootcamp, mentre Michele Merlo è stato fermato da Arisa. Ora che hanno raggiunto il successo, Shady dimenticherà del tutto Mike Bird o i due cercheranno di stare insieme?
