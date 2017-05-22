Anticipazioni Tutto Può Succedere 2 settima puntata: passione tra Marco e Sara?

In via del tutto eccezionale, la sesta puntata di Tutto Può Succedere 2 è andata in onda la domenica, ottenendo come sempre un discreto consenso di pubblico. Ma per chi è in trepidazione, cosa succederà alladurante ladi? Tra Marco e Sara scoppierà la passione? La donna è molto presa dal prof. Nardini, anche se ha remore perché lui è fidanzato e di comune accordo decidono di non vedersi per un po’. Ma lerivelano che ci sono novità anche su Ambra ed Emma. Ambra ha finalmente deciso di trasferirsi da Giovanni per la sua convalescenza. La mamma non è affatto d’accordo e vuole conoscere il ragazzo. Dopo averci parlato, la donna si tranquillizza e dà il suo consenso. Emma dice a tutti che partirà per una crociera di due settimane, ma Ettore trova le lettere indirizzate ad ognuno di loro scritte dalla donna e si precipitano tutti in ospedale. Carlo ha intenzione di aprire un nuovo locale con Alessandro, mentre Feven continua ad evitarlo. Ma ledelladinon sono finite qui: oltre alla passione che scoppia tra, Lorenzo la combina grossa. Durante ladiFederica scopre che Lorenzo nasconde a casa sua suo fratello latitante. Zia Giulia consiglia loro di rivolgersi alla Polizia e l’Ispettore Alberto riesce a far chiarezza sulla vicenda, ma Lorenzo non perdona Federica e la lascia. Giulia e Alberto perdono la testa e finiscono per passare la notte insieme, ma si pentono dopo questa bravata, nonostante Luca non si sia accorto di nulla. Lerivelano che anche Ambra si concede a Stefano. Carlo aiuta Cristina a partorire, cercando di rintracciare Alessandro al lavoro. E’ ufficiale:sono travolti dallae lo scatto di un loro bacio è l’attrattiva principale del web. Per finire, Giulia continua a nascondere a Luca la relazione con Alberto. La settima puntata di Tutto Può Succedere 2 sarà trasmessa persu Rai1.