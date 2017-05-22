Home Intrattenimento Fedez e Chiara Ferragni gossip news Instagram, la fashion blogger è incinta? Indizi social

di Redazione 22/05/2017

Dopo la richiesta di matrimonio a sorpresa fatta da Fedez a Chiara Ferragni nella cornice romantica dell’Arena di Verona, tutti ora sono con gli occhi bene aperti e con le orecchie dritte per captare ogni gossip news riguardante le nozze, tra cui la data e il vestito della fashion blogger famosa per The Blonde Salad. Ma è l’ultima foto su Instagram che fa scatenare i rumors e che rivelerebbero come mai il rapper ha chiesto la mano della bionda blogger: Chiara Ferragni è già incinta? Secondo gli indizi social trapelati in questi giorni, potrebbero esserci delle possibilità. La foto su Instagram che ha fatto scatenare il gossip apparentemente sembra innocua, solo i due fidanzati in bagno che si fanno il solito selfie allo specchio. Peccato che con Chiara Ferragni e Fedez c’è anche la presenza di un farmaco particolare: il medicinale in questione sarebbe un integratore alimentare a base di myo, ovvero inositolo e melatonina, studiato per le donne che aspettano o in cerca di una gravidanza. Quindi Chiara Ferragni è incinta? Per ora, Fedez e Chiara non fanno trapelare nulla e si godono una sorta di prova di luna di miele grazie a una vacanza rilassante in giro per gli Stati Uniti. I due sono volati in America per trascorrere dei giorni in relax, lontano dai paparazzi che si sono letteralmente scatenati dopo la proposta. Nonostante la lontananza, la coppia non è stata esente dalle critiche, visto che Chiara viene presa in giro per via dei suoi piedi. Fedez, da buon cavaliere, ha cercato di sdrammatizzare fino a difendere i piedi della sua ragazza, ma se le news di gossip trapelate da Instagram fossero veritiere, la fashion blogger e il rapper avrebbero altro a cui pensare. Diventeranno presto genitori?

