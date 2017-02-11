Home Attualità Amici 16 gossip ultime news oggi: Mike Bird e Shady nuova coppia?

Amici 16 gossip ultime news oggi: Mike Bird e Shady nuova coppia?

di Redazione 11/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le ultime news di gossip di oggi, 11 febbraio 2017, riguardano due cantanti della Scuola di Amici 16, ovvero Mike Bird e Shady. Il talent show condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Mediaset, ovvero Canale 5, dopo la nuova coppia Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelagatti, fa da Cupido anche con i due allievi di Canto. I due ragazzi non si vogliono nascondere più e la prova sono le coccole che si sono scambiati durante l’ultima puntata in Sala Relax. Dopo la lezione di Boosta dedicata ai nuovi inediti, la cantautrice è scoppiata a piangere visibilmente emozionata: Stay Home è un testo autobiografico in cui racconta di essere stata vittima di bullismo. Andata in Sala Relax, si è sfogata con Mike Bird che poi l’ha consolata e abbracciata davanti alle telecamere. Shady e Mike Bird nuova coppia di Amici 16? Il gossip nella Scuola di Canale 5 impazza, soprattutto dopo l’inedito Stay Home: la ragazza ha cercato le coccole e le rassicurazioni del suo compagno di scuola e allievo della classe di Canto del programma Mediaset. E’ difficile per lei non scacciare dalla mente i momenti di sofferenza passati, anche perché ha dichiarato che questa canzone l’ha scritta perché è stata vittima di bullismo. Le anticipazioni e le ultime news sulle esibizioni rivelano che la cantante è quasi pronta per esibirsi in pubblico con questo brano, magari seguendo i consigli del suo amico speciale. Le ultime news di gossip di oggi, 11 febbraio 2017, sono alimentate da Shady e Mike Bird: la nuova coppia di Amici 16 è uscita allo scoperto con tenerezze ed effusioni, molto apprezzate dal popolo social. Ma c’è chi vuole seminare zizzania: pare che in alcuni commenti faccia capolino la parola strategia. Il serale di Amici di Maria De Filippi è vicino e una storia tra i banchi della Scuola può portare entrambi i componenti della coppia all’ambito traguardo. Vero amore o fuoco di paglia? Ma soprattutto, Leone di WittyTV cosa n penserà? Ancora l’identità non è stata rivelata, ma i sospetti ora ricadono su Francesco. Si riuscirà a risolvere questo mistero?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp