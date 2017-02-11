Home Attualità Clarissa Marchese e Federico Gregucci Instagram, matrimonio vicino per la coppia di UeD

di Redazione 11/02/2017

Una coppia del Trono Classico di Uomini e Donne più amata, ovvero quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, vuole convolare a giuste nozze e lo annuncia su Instagram e in una intervista a Nuovo TV. Dopo l’esperienza forte di UeD, Clarissa e Federico non vedono l’ora di sposarsi : è la dimostrazione che la storia d’amore tra la tronista e il corteggiatore, conosciuti nel dating show di Maria De Filippi, sta andando a gonfie vele. Non c’è ancora la data ufficiale, l’ex Miss Italia non è incinta ma solo innamorata pazza della sua scelta, che rifarebbe mille volte se tornasse seduta stante agli Studi Elios a Roma, e ora pensa a sposarsi. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, mantiene aggiornati i fan grazie a Instagram e a qualche intervista, come questa rilasciata recentemente su Nuovo TV in cui annunciato il matrimonio. L’intenzione di sposarsi è viva in entrambi, anche se dovrà passare ancora molto tempo prima che questo sogno si realizzi per i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Clarissa Marchese ha parlato di Federico Gregucci, dicendo che in lui ha trovato la stessa voglia di costruire qualcosa insieme. Il prossimo obiettivo per la coppia di UeD è quello di formare una famiglia e tramandare ai figli gli stessi valori ricevuti dai genitori. Gli ex protagonisti di Maria De Filippi non vedono l’ora che arrivi il matrimonio, nonostante lui sia geloso ed entrambi testardi e permalosi. Di sicuro, i fan saranno tra i primi a saperlo: l’ex tronista e l’ex corteggiatore postano con regolarità foto su Instagram e sugli altri social network, attenzione a quando apparirà un dettaglio da sposa!

