Home Economia & Lavoro BancoPosta Impresa Online: tutte le news su come attivare, sulla app e sul numero di telefono per assistenza

BancoPosta Impresa Online: tutte le news su come attivare, sulla app e sul numero di telefono per assistenza

di Redazione 11/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Poste Italiane ha pensato a un servizio dedicato alle imprese e altri enti: che cos’è BancoPosta Impresa Online. Quali sono i costi, come è possibile attivare ed effettuare operazioni con il BPIOL e, per i più tecnologici, come utilizzare la relativa app e come si fa a contattare il numero di telefono per assistenza. Prima di ogni cosa, bisogna spiegare cosa sia il servizio di Poste Italiane: BancoPosta Impresa Online, conosciuto nell’ambiente come BPIOL, è un remote banking per la Pubblica Amministrazione e per gli imprenditori, i professionisti e le organizzazioni no profit. E’ un pacchetto di servizi specifici, dai bonifici domiciliati alle ricariche Postepay, passando per i postagiro online, bollettini e assegni vidimati, fino alle deleghe F24, i movimenti visualizzabili in schermata e i vari saldi e dossier titoli. Il servizio è disponibile in tre differenti profili, per adattarsi meglio alle esigenze di ciascun cliente: BPIOL INFO per chi vuole solo essere aggiornato sui conti senza effettuare operazioni online; BPIOL Mono per chi vuole essere informato ma anche effettuare alcune disposizioni; BPIOL Multi ha le funzione della Mono, ma permette di far operare più utenti con conti aperti anche in altri istituti bancari. Come attivare ciascun servizio e come contattare l’assistenza per telefono in caso di problemi anche con la app? Per poter attivare BancoPosta Imprese Online è necessario che il legale rappresentante dell’azienda ne faccia richiesta; al momento della firma del contratto devono essere presenti anche le persone a cui verranno assegnati i ruoli di utente firmatario e amministratore di sistema; queste due figure dovranno richiedere per via telematica il loro BPIOL Kit, che potrà essere successivamente ritirato presso l’ufficio postale con la chiavetta per effettuare operazioni online. Dopodiché, bisognerà collegarsi al sito di Poste Italiane per seguire le istruzioni riguardanti il primo accesso e creare i vari profili, autorizzare o meno operazioni e altri servizi. E’ preferibile prima effettuare il primo accesso e poi scaricare l’apposita app, per non avere problemi. Qualora si dovesse avere bisogno di assistenza immediata, il numero verde per l’assistenza clienti è attivo dal lunedì al sabato dalle alle 20. Il numero di telefono da chiamare è 800003322, totalmente gratuito.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp