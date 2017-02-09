Isola Dei Famosi 12 rumors nuovo concorrente, Renzo Bossi naufrago? Il gossip sul cachet
di Redazione
09/02/2017
Dopo la squalifica di Andrea Marcaccini dall’Isola dei Famosi 12 a causa dei suoi problemi legali con la sua ex fidanzata (e perché non aveva avvisato la Produzione), è caccia al nuovo naufrago. Il nome del sostituto varia di giorno in giorno e le ipotesi si susseguono come i vari gossip. Dopo il nome dell’ex tronista Lucas Peracchi, che peraltro si è anche sposato da poco, spunta quello di una vecchia conoscenza dell’ambiente politico: si tratta di Renzo Bossi, meglio conosciuto come Il Trota, figlio del senatur Umberto Bossi. Il giovane è stato spesso al centro delle polemiche per le sue gaffes culturali e per la sua vita agiata: si vorrà mettere alla prova in Honduras e parteciperà all’Isola dei Famosi 2017? I vertici Mediaset, però, oltre a non confermare questi rumors, dimostrano di non essere contenti in caso di accettazione. Il figlio di Bossi parteciperà al noto reality condotto da Alessia Marcuzzi e a quanto ammonterebbe il suo cachet? Pare che il cachet richiesto da Renzo Bossi, Il Trota, per diventare il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 12, non sia adeguato a quello proposto dalla Produzione: rumors provenienti dai vertici Mediaset indicano che serpeggia il malumore per una edizione che è partita in sordina rispetto alle altre e già con i primi problemi legati al caso Wanna Marchi e Stefania Nobile e quello della squalifica di Andrea Marcaccini. L’Isola dei Famosi 2017 registra infatti un calo di ascolti rispetto agli anni scorsi e anche la conduttrice Alessia Marcuzzi si è dimostrata inadeguata a gestire un cast capriccioso e solamente con la voglia di andarsene dall’Honduras. E’ anche vero che la Produzione deve fare una sorta di tentativo e si gioca la carta del nuovo naufrago, ovvero Renzo Bossi alias Il Trota. L’eliminazione di Andrea Marcaccini ha spinto i vertici Mediaset a cercare un nuovo concorrente: il noto giornale di gossip Chi rivela che Naike Rivelli e Ornella Muti non parteciperanno, mentre la scelta più ovvia sarebbe il figlio del Senatur Umberto Bossi. Non resta che aspettare la prossima diretta live dall’Honduras per constatare se Renzo sarà o meno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2017: ci sarà un accordo sul cachet?
Redazione