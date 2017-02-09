Isola Dei Famosi 12 rumors nuovo concorrente, Renzo Bossi naufrago? Il gossip sul cachet

Dopo la squalifica di Andrea Marcaccini dall’a causa dei suoi problemi legali con la sua ex fidanzata (e perché non aveva avvisato la Produzione), è caccia al. Il nome del sostituto varia di giorno in giorno e le ipotesi si susseguono come i vari. Dopo il nome dell’ex tronista Lucas Peracchi, che peraltro si è anche sposato da poco, spunta quello di una vecchia conoscenza dell’ambiente politico: si tratta di, meglio conosciuto come, figlio del senatur Umberto Bossi. Il giovane è stato spesso al centro delle polemiche per le sue gaffes culturali e per la sua vita agiata: si vorrà mettere alla prova ine parteciperà all’? I vertici, però, oltre a non confermare questi, dimostrano di non essere contenti in caso di accettazione. Il figlio di Bossi parteciperà al noto reality condotto dae a quanto ammonterebbe il suo? Pare che ilrichiesto da, per diventare ildell’, non sia adeguato a quello proposto dalla Produzione:provenienti dai verticiindicano che serpeggia il malumore per una edizione che è partita in sordina rispetto alle altre e già con i primi problemi legati al caso Wanna Marchi e Stefania Nobile e quello della squalifica di Andrea Marcaccini. L’registra infatti un calo di ascolti rispetto agli anni scorsi e anche la conduttricesi è dimostrata inadeguata a gestire un cast capriccioso e solamente con la voglia di andarsene dall’. E’ anche vero che la Produzione deve fare una sorta di tentativo e si gioca la carta del, ovveroalias. L’eliminazione di Andrea Marcaccini ha spinto i vertici Mediaset a cercare un: il noto giornale diChi rivela che Naike Rivelli e Ornella Muti non parteciperanno, mentre la scelta più ovvia sarebbe il figlio del Senatur Umberto Bossi. Non resta che aspettare la prossima diretta live dall’per constatare se Renzo sarà o meno parte del cast dell’: ci sarà un accordo sul