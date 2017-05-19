Amici 16 news: le accuse di un ex insegnante. Ancora guai per Maria De Filippi?

Nuove accuse a Maria De Filippi: Steve La Chance dice la verità sul talent Amici

Bufera ad Amici 16, dopo il caso Morgan arriva un’altra sconcertante dichiarazione da parte di un ex insegnante del talent. Ricordate Steve La Chance? Il coreografo era stato costretto ad abbandonare il talent ma non aveva mai raccontato i motivi della sua decisione. Prima di approfondire meglio la questione, dobbiamo constatare che si allunga la lista di ex Amici che gettano ombre su Queen Mary. Prima di Morgan e Steve La Chance anche Valerio Scanu e Pierdavide Carone hanno avuto da ridire.

Steve La Chance ha insegnato ballo ad Amici per 9 anni, dal 2002 al 2010 poi a causa di alcuni problemi con Maria De Filippi decise di andare via. Il coreografo sostiene che personalità forti come quelle di Morgan si sentono ‘incatenate’. Anche lui in fondo ha abbandonato Amici quanto il talent ha preso una direzione diversa da quella per cui era stato concepito. Steve La Chance voleva stare vicino agli allievi di Amici, seguirli e farli crescere secondo i suoi insegnamenti.

E non finisce qui perché l’ex insegnate ci è andato giù molto pesante attaccando proprio Maria De Filippi, sarebbe lei che decide tutto stando alle dichiarazioni riportate su Anticipazioni.tv. Nonostante questo, sul caso Morgan vs. Amici 16 ha precisato che il frontman dei Bluvertigo ha esagerato definendo la scuola come un lager, i ragazzi vengono trattati benissimo e Queen Mary li ama tutti!