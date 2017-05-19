Caricamento...

Gianni Morandi e Fabio Rovazzi nuovo singolo: ‘Volare’ tormentone estivo?

19/05/2017

TITOLO

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi insieme: piovono critiche su Facebook

Gianni Morandi è al settimo cielo. Oggi su Facebook ha annunciato che sarebbe uscito su YouTube il video ufficiale di 'Volare' il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con cui ha collaborato. Il pezzo si candida ad essere il tormentone dell’estate 2017 eppure i fan del cantante di Monghidoro non sono d’accordo con la sua scelta di collaborare con Rovazzi. Tanti i commenti al vetriolo su Facebook a cui Morandi ha risposto con la sua solita pacatezza.

Gianni ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da Fabio Rovazzi che gli ha parlato di questo nuovo progetto che ha trovato molto divertente. Il video di ‘Volare’ con Rovazzi e Morandi ha già migliaia di visualizzazioni e su Facebook c’è chi si chiede come abbiano fatto a convincere Anna a partecipare. Schiva e riservata, la moglie di Gianni, preferisce stare dietro le quinte a fotografare e riprendere ma questa volta è uscita allo scoperto.

Nel video di ‘Volare’ si vede Fabio Rovazzi che sequestra Gianni Morandi e gli chiede di cantare insieme un pezzo. Lui non vuole ma ecco che appaiono le immagini della moglie Anna imbavagliata in balia del mitico “Saluta Andonio”. Il finale però è inaspettato! E con ‘Volare’ è chiaro che Fabio Rovazzi vuole tornare a ‘comandare’ e diventare per il secondo anno il re delle hit estive. E voi cosa pensate di questa partnership?

