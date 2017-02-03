Isola dei Famosi 2017 news: Stefano Bettarini in ospedale, come sta l’inviato?

Brutta disavventura per Stefano Bettarini inviato dell’Isola dei Famosi 2017. Le news sul ricovero in ospedale di Spy Betta, così come lo ha soprannominato Alessia Marcuzzi, hanno destato preoccupazione tra i fan del reality di Canale 5. All’inizio nessuno sapeva cosa fosse successo e la sorella Simona ha fatto le valigie ed è partita immediatamente per l’Honduras. A riportare le news sul malore di Stefano Bettarini è stato Oggi, per fortuna le condizioni di salute dell’inviato dell’Isola dei Famosi 2017 sono in netto miglioramento ma la sorella ha deciso di rimanere accanto a lui per tutta la durata del reality.

Stefano Bettarini è stato attaccato dai mosquitos le terribili zanzare tropicali che hanno reso ancora più difficile l’esperienza dei naufraghi nel corso delle varie edizioni. Uno degli autori dell’Isola dei Famosi 2017 inoltre ha smentito tutte le news sul ricovero dell’ex calciatore, Bettarini ha fatto solo una visita di controllo in seguito ai morsi delle zanzare. Anche Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video dell’inviato per scacciare ogni dubbio sulle reali condizioni di salute e poco dopo è intervenuto il diretto interessato.

Il pubblico attende con ansia di rivedere l’inviato dell’Isola dei Famosi 2017 nella prossima puntata del reality. Nonostante le critiche per quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip per l’ex marito di Simona Ventura è iniziato un percorso di espiazione sull’isola, per Luxuria il primo passo è stato farlo arrivare a nuoto sulla spiaggia proprio come tutti i naufraghi. Riuscirà a riscattarsi agli occhi dei telespettatori? Vi aspettiamo presto per le nuove news sull’Isola dei Famosi 2017.