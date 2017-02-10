Amici 16 news: Leone è Francesco? Le accuse di Riccardo e Lo Strego

Chi è Leone di Amici 16? Le ultime news dalla scuola di Amici di Maria De Filippi si concentrano ancora una volta sul misterioso utente di Wittybox che si diverte a seminare zizzania tra gli allievi di Amici 2017 svelando i gossip e i segreti. Da qualche giorno i ragazzi avevano deciso di chiudere per sempre la questiono ma oggi però Riccardo Marcuzzo e Lo Strego sono tornati a puntare il dito contro Francesco accusandolo di essere Leone.

Francesco dopo aver letto le dichiarazioni di Riccardo e Lo Strego su Wittybox ha deciso di chiedere spiegazioni. Nella scuola di Amici 16 i toni si sono scaldati quando Francesco Parrino si è presentato da Lo Strego e gli ha chiesto di smetterla di accusarlo perché non ci sono prove del fatto che sia lui Leone. Il cantante ha risposto è libero di dire quello che pensa ma i fan del talent sui social hanno fatto muro contro di lui, dando ragione a Francesco. Parrino inoltre ha detto: «Domani allora, mi sveglio e dico che Giulia è Leone! Così, senza prove, per il solo gusto di accusare! Queste non sono opinioni ma accuse infondate!».

Sulla pagina Facebook di Amici di Maria De Filippi qualcuno ha scritto che Leone in realtà è Lo Strego perché è proprio il cantante che tira sempre il ballo l’argomento dell’anonimo di Wittybox. Anche noi iniziamo a credere che dietro Leone si nasconda Lo Strego ma potrebbero essere due gli autori dei messaggi anonimi e la complicità con Riccardo Marcuzzo è sospetta. Vi aspettiamo presto per le nuove news su Amici 16.