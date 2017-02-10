Uomini e donne trono over: Barbara De Santi torna per corteggiare Giorgio Manetti

Barbara De Santi e Giorgio Manetti nuova coppia del trono over di Uomini e donne? Gli appassionati di gossip sono pronti a scommettere che l’ex dama vuole tornare nel programma pomeridiano di Canale5. In questi giorni i due volti di UeD Over si sono incontrati a Sanremo 2017 e si sono divertiti a stuzzicare i fan pubblicando un selfie.

Dopo Gemma Galgani nessuna donna ha fatto perdere la testa a Giorgio Manetti e la frizzante Barbara De Santi potrebbe portare scompiglio nel trono over di Uomini e donne dato che tra le due dame sono sempre state rivali. Accanto al selfie sanremese Barbara di UeD ha scritto che ha trovato Giorgio affascinante, inoltre il cavaliere è stato molto disponibile con lei. Sono bastate queste parole per far sperare i fan in un suo ritorno. Gemma ha drizzato le antenne ma per il momento può stare tranquilla.

Come ha svelato Barbara De Santi a Melty in tono scherzoso sarà Giorgio Manetti che la corteggerà. Sarà davvero così? Continuate a seguire le anticipazioni del trono over di Uomini e donne per essere sempre aggiornati su tutte le news.