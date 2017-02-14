Amici 16 serale anticipazioni: addio inaspettato di un giudice, quali sono i nuovi nomi?

È quasi tutto pronto per il serale di Amici 16, i professori incoraggiano gli allievi e li preparano per l’ultima fase, quella più importante. Non si conosce ancora la data di inizio le anticipazioni si concentrano solo sui nomi dei giudici e dei coach che hanno deciso di rifiutare l’invito di Maria De Filippi. È davvero strano quello che sta succedendo per il serale di Amici 2017, se prima gli artisti facevano a gara per far parte della squadra di Maria De Filippi ora ne stanno alla larga.

Dopo l’addio di Sabrina Ferilli che secondo i rumors sarebbe incinta, anche Loredana Bertè non ci sarà al serale di Amici 16. La cantante infatti dal 17 febbraio sarà una dei giudici di Standing Ovation, il nuovo programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Si tratta solo di 5 serate ma l’impegno potrebbe non essere compatibile con Amici 2017. L’esuberante Loredana è finita spesso al centro delle polemiche a causa del suo comportamento schietto ma trovare un giudice che possa sostituirla sarà molto difficile.

Le anticipazioni di Amici 16 si concentrano anche sui nomi dei giudici che potrebbero arrivare in sostituzione di quelli che hanno rinunciato tra questi c’è quello di Ambra Angiolini. L’attrice avrebbe preso contatti con la redazione che sta lavorando al serale di Amici 2017 ma è da mesi che circolano news di questo tipo, ricordate che anche Giorgia aveva già parlato con Maria De Filippi? E che dire di Irene Grandi? La conduttrice forse ha trascurato troppo il talent a causa dell’impegno con il festival di Sanremo. Vi aspettiamo molto presto per le anticipazioni sul serale di Amici 16.