UeD anticipazioni trono classico: due tronisti a rischio

di Redazione 14/02/2017

Esaurita la parentesi sanremese di Maria De Filippi, ora c’è grande attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne che sono in programma giovedì 16 febbraio e potrebbero portare novità importanti almeno per un paio di tronisti. Sia Manuel Vallicella che Sonia Lorenzini infatti, secondo le ultime anticipazioni tv del dating show di Canale 5 potrebbero abbandonare il programma anche se per motivi diversi e sarebbe già pronto almeno un sostituto. Manuel Vallicella si è preso del tempo per rifletterci, anche dopo l’invito di Maria De Filippi a ripensarci, e nella prossima registrazione di Uomini e Donne dovrebbe comunicare la sua scelta. Ma un recente post di Raffaella Mennoia ha drizzato le antenne al pubblico: “Le bugie hanno le gambe corte…”, ha scritto la storica redattrice del programma e sembra far pensare che finalmente Sonia e Federico, il corteggiatore sospettato da tempo di avere una relazione speciale con la tronista. Forse anche la redazione del programma si è stufata di questo teatrino e ha convinto la Lorenzini a prendere una decisione. Così se si dovessero liberare due posti, ci sarebbe già pronto un nuovo tronista. Molti indizi portano ad Alessandro Schincaglia che è stato corteggiatore di Sonia Lorenzini prima di auto eliminarsi anche perché si era rifatta viva la fidanzata con la quale aveva rotto l’estate scorsa . Una scelta che al pubblico piacerebbe molto perché il ragazzo si è fatto apprezzare in quel ruolo.

