Cellulite, come eliminarla con i rimedi naturali e la dieta

La cellulite è l’incubo di tutte le donne anche di quelle famose e bellissime come Kate Moss. Circa 9 donne su 10 hanno problemi con la pelle a buccia d’arancia localizzata nella zona tra cosce e glutei. Eliminare la cellulite è molto difficile perché resiste a qualsiasi tipo di trattamento ma si può sempre fare qualcosa per ridurre gli inestetismi visibili e per fermarla. Sono molti i miti sfatati nel corso degli anni tra cui quello che la cellulite ce l’hanno solo le donne in carne, le cause non dipendono solo da kg di troppo ma dall’azione degli estrogeni, gli ormoni femminili. Sotto la cute c’è uno strato composto da cellule di grasso, il pannicolo adiposo, quando aumenta la ritenzione di liquidi, gli estrogeni intervengono aumentando il volume e causando la rottura. Il contenuto si espande e crea malfunzionamenti nel microcircolo.

Tutte le donne sono sempre a caccia di consigli per eliminare la cellulite, purtroppo alimentazione scorretta, vita sedentaria e sovrappeso sono fattori che contribuiscono all’insorgenza quindi devono essere tenuti sotto controllo. Durante il giorno bevete molta acqua per facilitare l’eliminazione dei liquidi inoltre è consigliabile praticare attività fisica per migliorare la circolazione e accelerare il metabolismo. Non indossate indumenti troppo stretti e attillati. Oltre a seguire questi accorgimenti vi sono dei rimedi naturali come l’infuso di ginkgo biloba che migliora il flusso sanguigno di arterie e capillari, ma anche l’olio è un amico della pelle in caso di cellulite, basta qualche goccia di olio betulla o di lavanda da aggiungere alla crema. Massaggiate con movimenti circolari per circa 20 minuti e tenete le gambe sollevate. Tra i rimedi naturali più apprezzati ci sono anche i fondi di caffè utilizzati per lo scrub fai da tè. La caffeina stimola la circolazione e i granelli eliminano la pelle morta aggiungendo qualche goccia di limone otterrete un prodotto naturale che agisce anche sulla cellulite più persistente.

La dieta contro la cellulite: regime alimentare dimagrante

Se cellulite e ritenzione idrica sono le vostre peggiori nemiche la dieta deve essere liquida. Nel corso della giornata dovete bere almeno 2 litri di acqua e inserire anche succo di ananas fresco notoriamente diuretico e spremute d’arancia ricche di vitamina C. Seguite questa dieta anticellulite almeno 3 volte a settimana e noterete meglio gli effetti. La giornata inizia con lo yogurt naturale, 1 tazza di caffè d’orzo e 4 biscotti di riso. Sia a metà mattina che a merenda dovete mangiare 1 fetta d’ananas, a pranzo e cena invece un gambo di sedano condito con succo di limone e olio extravergine d’oliva, 200 grammi di petto di pollo o trota al cartoccio accompagnate da verdura di stagione.