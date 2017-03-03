Amici 16 serale anticipazioni e giudici: la verità su Sabrina Ferilli
di Redazione
03/03/2017
Amici 16 si avvicina sempre di più al suo serale e, come già annunciato diverse volte, questa edizione è segnata da diversi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda i giudici. Secondo alcune anticipazioni quest'anno al serale di Amici 16 non vedremo Sabrina Ferilli... Ecco tutta la verità sull'attrice romana.
Amici di Maria De Filippi 16 Gossip Italiano, Sabrina Ferilli presto mamma?Amici di Maria De Filippi 16 perde uno dei personaggi che più hanno conquistato il pubblico italiano in questi anni? Ebbene si, Sabrina Ferilli non parteciperà alla nuova edizione del serale della scuola di talenti, ma il motivo non si nasconderebbe dietro un'ipotetica gravidanza... Se ben ricordate infatti per diverso tempo la Ferilli è stata protagonista delle scene del gossip italiano per via della sua gravidanza, diventando così mamma all'età di 52 anni. La notizia però ormai sarebbe stata ufficialmente smentita. Sabrina Ferilli e il marito Flavio Cattaneo non diventeranno presto genitori, allora qual è la verità che si cela dietro l'abbandono dell'attrice?
Amici 16 Serale Rumors, Toto nomi: Chi sostituirà Sabrina Ferilli?Secondo le varie notizie che circolano sul web Sabrina Ferilli avrebbe deciso di abbandonare il serale di Amici 16 per dei motivi prettamente lavorati. L'attrice romana infatti sarebbe rimasta particolarmente colpita dalle puntate di prova di House Party, tanto da convincerla a cimentarsi anima e corpo nell'elaborazione del nuovo progetto di Mediaset. Chi sostituirà Sabrina Ferilli? Un'altra attrice sarebbe pronta per essere la protagonista del serale di Amici 16... I rumors attorno al toto nomi vedono in pole position proprio lei, Ambra Angiolini la quale potrebbe così continuare il lavoro dell'ex compagno Francesco Renga, voi che ne pensate?
