Isola dei Famosi 2017 news: Raz Degan e Malena superano la prova leader, scontro in diretta

Raz Degan continua a dare filo da torcere a tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017. Le news in diretta dall’Honduras infatti si concentrano sull’esito della prova leader che ha visto trionfare l’ex compagno di Paola Barale e Malena. Oggi pomeriggio su Canale 5 è stata mandata in onda la striscia quotidiana dedicata ai momenti salienti dell’Isola dei Famosi 2017. Prima della prova leader però ci sono stati nuovi scontri perché sono spariti i paguri. I concorrenti molto affamati hanno iniziato ad accusarsi a vicenda, la De Grenet è convinta che non possano essere usciti dalla scatola da soli, allora chi è stato? Prossimamente il mistero verrà svelato ma ora torniamo ad occuparci della prova leader.

Come riportano le ultime news ci sono già le prime tensioni, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 esclusi dalla prova di oggi erano Moreno Donadono, Giulia Calcaterra e Simone Susinna perché sono in nomination e devono affrontare la sfida al televoto. Le indicazioni della prova leader della settimana erano chiare, i primi due concorrenti che sarebbero riusciti a districarsi dalle corde nel cubo di legno sarebbero stati i candidati a leader. Solo nella diretta tv dell’Isola dei Famosi 2017 di martedì 7 marzo conosceremo chi tra Raz Degan e Malena sarà il vero vincitore!

Subito dopo la prova Giulio Base ha polemizzato con la redazione per la lunghezza delle corde. Il regista era convinto che Raz Degan fosse stato favorito. A nulla è servito l’intervento dell’inviato Stefano Bettarini che ha confermato che tutte le corde erano uguali così come il grado di difficoltà. Per il momento Base ha archiviato la polemica, ma sull’Isola dei Famosi 2017 sale il malcontento. Che cosa succederà nei prossimi giorni? Continuate a seguire le nostre news per essere sempre aggiornati.