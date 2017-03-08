Gossip U&D Mario Serpa dichiarazione shock su Claudio Sona, i ClaMario in rivolta
di Redazione
08/03/2017
Mario Serpa rilascia una dichiarazione shock su Claudio Sona, in pochissime ore i ClaMario hanno già dato piena vita ad una rivolta... Cosa sta succedendo ai due ragazzi che si trovano nel mirino del gossip? Claudio e Mario erano stati dichiarati da tempo una delle coppie più belle di U&D, ma questo però non si è rivelato sufficiente per salvare la nuova storia. Anche oggi Mario Serpa e Claudio Sona sono i protagonisti indiscussi del gossip. Se da una parte abbiamo trovato Claudio Sona che si è lasciato andare ad un dolcissimo messaggio per la Festa delle Donne, dall'altra parte invece abbiamo l'ex corteggiatore che ha finalmente deciso di rompere il silenzio... Quali sono dunque le reali emozioni di Mario Serpa? L'ex corteggiatore ha già archiviato la storia con Claudio Sona dopo la bellissima dichiarazione che questo gli ha fatto a Uomini a Donne? “Ragazzi allora… vi volevo dire che non è morto nessuno, stiamo tutti stra-bene. Anch’io in primis come ben vedete"; dichiara Mario Serpa con una freddezza che non è sfuggita di certo ai ClaMario. Il messaggio dell'ex corteggiatore non finisce qui pero: "Poi non so neanche che dirvi raga, perché veramente leggo delle cose. Non ho parole a volte". La reazione di Mario Serpa però ha fatto in modo che prenda sempre più corpo l'ipotesi secondo coi questo in realtà avrebbe puntato ad essere il nuovo protagonista del Trono Gay. Per i ClaMario, ormai in rivolta sui social, una parte del messaggio ne darebbe la prova: "State sereni, tranquille, capitano. Però basta, perché ci dovete insultare così a buffo senza neanche sapere le cose. Comunque ragazzi sto tranquillissimo, non è morto nessuno.” Qualcosa dunque non torna nella faccenda Mario Serpa e Claudio Sona?
