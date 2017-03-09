Home Attualità Isola dei Famosi 2017 news, tutto pilotato secondo Striscia La Notizia: quando sarà eliminata Eva Grimaldi?

Isola dei Famosi 2017 news, tutto pilotato secondo Striscia La Notizia: quando sarà eliminata Eva Grimaldi?

di Redazione 09/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L’Isola dei Famosi 2017 si tinge di giallo e Striscia La Notizia indaga: le news provenienti dall’Honduras non fanno che peggiorare la posizione dei concorrenti naufraghi, specialmente di Eva Grimaldi, e della Produzione Mediaset, rea di aver ideato un reality tutto pilotato. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato un clamoroso fuori onda riguardante proprio l’attrice, nell’occhio del ciclone a causa del suo recente coming out della relazione con Imma Battaglia. A quanto pare, ogni nomination ed eliminazione è stata programmata a tavolino. Ecco quando sarà eliminata Eva Grimaldi dall’Isola dei Famosi 12. Se le news di Striscia La Notizia fossero esatte, la concorrente VIP dell’Isola dei Famosi 2017 Eva Grimaldi sarà eliminata il giorno 28 marzo 2017. La felicità del recente coming out dell’attrice, la quale ha ammesso la relazione con Imma Battaglia, è stata offuscata dalla copertina di Chi, uscita proprio all’indomani dell’evento e facendo passare il sospetto che fosse tutto pilotato. Inoltre, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 avrebbe dimostrato con un fuori onda che anche le eliminazioni sull’Isola dei Famosi 12 sarebbero già programmate da tempo. Quindi i naufraghi in Honduras seguono un copione programmato? Il fuori onda dell’Isola dei Famosi 2017 vede protagonista la naufraga Eva Grimaldi: Striscia La Notizia fa notare che, durante la diretta live in Honduras, in attesa del collegamento con Imma Battaglia, l’attrice avrebbe risposto a una domanda di una voce fuori campo: Quando vai via tu? La risposta è stata il 28 marzo. La tempestività della risposta fa pensare che tutti sappiano già quando dovranno essere eliminati: inoltre, il 28 marzo 2017è proprio martedì, giorno in cui va in onda L’Isola dei Famosi 12 in prime time. Su Eva e sulla Mediaset si prevede una bufera mediatica in arrivo, qualora si confermino queste news sospette: prima il coming out concordato, poi l’accusa di falsità ed ora addirittura l’eliminazione programmata: il reality sempre di più a rischio chiusura?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp