Amici 16 Serale anticipazioni registrazione: i nomi dei concorrenti Squadra Bianca e Squadra Blu

di Redazione 09/03/2017

Fioccano anticipazioni e gossip sulla registrazione della prima puntata del Serale di Amici 16: il talent show di Maria De Filippi ormai si sta avviando nelle fasi cruciali del prime time di Canale 5 e, dopo le rivelazioni riguardo i coach e i giudici, finalmente iniziano a trapelare anche info sui nomi dei concorrenti che faranno parte della Squadra Bianca e della Squadra Blu. La registrazione è avvenuta mercoledì 8 marzo 2017 e verrà mandata in onda sabato 11 marzo 2017 sulla rete ammiraglia Mediaset. Di seguito, ecco tutti i dettagli sugli allievi di Canto e di Ballo ammessi, sulla nuova edizione serale e sulle squadre dei Bianchi e dei Blu di Amici 2017. Chi sono i concorrenti che si sono conquistati l’accesso al serale di Amici 16 e in quale squadra andranno? Secondo le anticipazioni, nella puntata sono stati annunciati i coach, i direttori artistici che guideranno la Squadra Bianca e la Squadra Blu, e i giudici esterni: i coach, durante la registrazione, sono stati impegnati a selezionare i nomi dei concorrenti che ritengono idonei a partecipare al Serale di Amici 2017 e a far parte dell’una o dell’altra squadra. Gli allievi di Canto e di Ballo si stanno dando da fare per convincerli e qualcuno ha già conquistato l’ambita maglia. Le audizioni dei concorrenti per il Serale di Amici 16 sono ufficialmente iniziate e alcuni allievi di Canto e di Ballo fanno già parte dei Bianchi o dei Blu. I coach, dopo aver valutato le esibizioni insieme ai direttori artistici, hanno iniziato a formare sia la Squadra Bianca, sia la Squadra Blu da portare alla prima puntata del prime time della rete ammiraglia Mediaset, condotta come sempre da Maria De Filippi. Di seguito, ecco le anticipazioni dei nomi dei concorrenti che hanno ottenuto l’accesso al serale di Amici di Maria De Filippi 2017: SQUADRA BIANCA: Sebastian (Ballo), Lo Strego (Canto), Shady (Canto). Direttore artistico Morgan; insegnanti Boosta (Canto) e Alessandra Celentano (Blu). SQUADRA BLU: Riccardo Marcuzzo (Canto),Vittoria (Ballo), Andreas Muller (Ballo), Federica Carta (Canto). Direttore artistico Elisa; insegnanti Rudy Zerbi (Canto) e Veronica Peparini (Ballo). Giudici Amici 16: Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato.

