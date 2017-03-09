Sei frequentabile? Scoprilo con il diagramma di flusso per relazioni

Donne, è un classico ricevere delle delusioni in amore, ma collezionare rifiuti come si collezionano conchiglie o avere delle relazioni finite molto male può far scattare un campanello d’allarme e far sorgere una domanda spontanea: sei frequentabile? Basta chiedersi in cosa si sia sbagliato e se valga la pena ritentare, basta l’aiuto d un semplice diagramma di flusso per avere la svolta nella propria vita amorosa. Amore, scienza e matematica che convivono in uno schema? Sembrerebbe proprio di sì! Anche se la vita da single potrebbe avere i suoi vantaggi, sono tante le donne che vorrebbero realmente trovare la propria anima gemella e comprendere perché ogni loro relazione amorosa sia destinata a finire, almeno, prima di chiamare Maria De Filippi e candidarsi per corteggiare qualche tronista a Uomini e Donne!

Questa sorta dinon è altro che uno schema da usare prima di una storia d’amore, durante e dopo. Lo scopo del gioco, perché è ciò che si tratta, è capire come possono vederci gli altri al di fuori. Spesso essere coinvolte emotivamente fa distorcere la realtà dei fatti, quindi non fa capire se uan donna sia frequentabile o meno. Analizzando degli aspetti riguardanti la personalità e il carattere, si può capire realmente se il problema in ogni storia d’amore parta dal partner o dalla persona stessa. La prima volta che questo diagramma è stato pubblicato nel The Huffington Post USA, ha avuto un successone. La domandaha conquistato letteralmente le lettrici americane. Ilnon domanda in tono ludico se, bensì aiuta a far chiarezza sulle proprie aspettative in una. Quando si intraprende una relazione è basilare stabilire se si voglia solo uscire o l’obiettivo è trovare la propria. Le domande dello schema aiuteranno a capire altri aspetti caratteriali, nonché ledi tutto il mondo a trovare l’amore.