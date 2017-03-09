Caricamento...

Sei frequentabile? Scoprilo con il diagramma di flusso per relazioni

09/03/2017

Donne, è un classico ricevere delle delusioni in amore, ma collezionare rifiuti come si collezionano conchiglie o avere delle relazioni finite molto male può far scattare un campanello d’allarme e far sorgere una domanda spontanea: sei frequentabile? Basta chiedersi in cosa si sia sbagliato e se valga la pena ritentare, basta l’aiuto d un semplice diagramma di flusso per avere la svolta nella propria vita amorosa. Amore, scienza e matematica che convivono in uno schema? Sembrerebbe proprio di sì! Anche se la vita da single potrebbe avere i suoi vantaggi, sono tante le donne che vorrebbero realmente trovare la propria anima gemella e comprendere perché ogni loro relazione amorosa sia destinata a finire, almeno, prima di chiamare Maria De Filippi e candidarsi per corteggiare qualche tronista a Uomini e Donne!

diagramma di flusso sei frequentabile

Questa sorta di diagramma di flusso per relazioni non è altro che uno schema da usare prima di una storia d’amore, durante e dopo. Lo scopo del gioco, perché è ciò che si tratta, è capire come possono vederci gli altri al di fuori. Spesso essere coinvolte emotivamente fa distorcere la realtà dei fatti, quindi non fa capire se uan donna sia frequentabile o meno. Analizzando degli aspetti riguardanti la personalità e il carattere, si può capire realmente se il problema in ogni storia d’amore parta dal partner o dalla persona stessa. La prima volta che questo diagramma è stato pubblicato nel The Huffington Post USA, ha avuto un successone. La domanda Sei Frequentabile? ha conquistato letteralmente le lettrici americane. Il diagramma di flusso per relazioni non domanda in tono ludico se sei frequentabile, bensì aiuta a far chiarezza sulle proprie aspettative in una storia d’amore. Quando si intraprende una relazione è basilare stabilire se si voglia solo uscire o l’obiettivo è trovare la propria anima gemella. Le domande dello schema aiuteranno a capire altri aspetti caratteriali, nonché le single di tutto il mondo a trovare l’amore.
