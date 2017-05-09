Home Intrattenimento Amici 16 Serale eliminazione Shady: Ermal Meta spiazza

di Redazione 09/05/2017

Ermal Meta dopo il terzo posto a Sanremo 2017 è diventato giudice ad Amici 16. Il cantautore è molto apprezzato dal pubblico perché dice liberamente il suo modo di pensare e in occasione di una intervista a Vanity Fair, ha parlato del rapporto con Maria De Filippi e dei concorrenti del Serale di Amici, sia quelli della Squadra Bianca, sia della Squadra Blu. Ermal non ha paura di dire che il talent show è un ottimo ambiente professionale e che la padrone di casa h avuto un’idea molto intelligente perché è bello ed è un buon esempio vedere dei giovani lottare in maniera positiva per la realizzazione di un sogno. Parlando dei concorrenti che hanno dovuto abbandonare il programma, Meta spiazza rivelando un dettaglio sulla eliminazione di Shady: la diretta interessata vorrà rispondere direttamente al giudice? Shady, in un recente sfogo dopo la sua eliminazione ad Amici 16, ha dichiarato che non si è sentita apprezzata dai giudici, ma le parole spiazzanti di Ermal Meta potrebbero farle cambiare idea. Il cantautore albanese ha dichiarato a Vanity Fair che gli è dispiaciuto molto per l’uscita della cantante italo-marocchina, in quanto era la sua preferita in fatto di voce. Decisamente un colpo di scena inaspettato sia per il pubblico, sia per la giovanissima ragazza che dovrà avviare la sua carriera musicale e anche una storia d’amore: durante la puntata, finalmente è venuto a galla che lei e Mike Bird sono una coppia. Quindi il giudice del Serale di Amici 16, Ermal Meta, ci è rimasto male per l’uscita di Shady della Squadra Bianca. I Bianchi sono sempre eliminati in quanto sono stati penalizzati dal cambio coach in corsa, ovvero Emma Marrone al posto di Morgan? Come ha ribadito la cantante salentina, l’obiettivo non è vincere il talent, bensì valorizzare il talento dei suoi ragazzi per costruire qualcosa al di fuori del programma. Ed Ermal Meta è un esempio, visto che a breve partirà il suo tour: si prevedono parecchie date praticamente sold out. Chiamerà la cantante italo-marocchina per un duetto live?

