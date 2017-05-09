Home Intrattenimento Giulia De Lellis Instagram: i Damellis a Ballando Con Le Stelle 2018?

di Redazione 09/05/2017

C’era da immaginarselo che Giulia De Lellis e Andrea Damante, alias i Damellis, non facessero parlare di loro proprio in concomitanza con le scelte dei loro colleghi del Trono Classico di Uomini e Donne. Scherziamo, ovviamente, in quanto Giulia e Andrea ne hanno macinata di strada da quando sono usciti insieme dallo show di Maria De Filippi e non si sono più lasciati. Dopo il lancio di un singolo, di una linea di costumi e tanti progetti futuri, arriva la news bomba direttamente con una immagine su Instagram. La coppia farà parte dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle 2018? Del resto, Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis, oltre ad essere un D.J. ed essere stato un tronista di Uomini e Donne, è stato anche concorrente del Grande Fratello VIP e Giulia De Lellis è stata la sua supporter più accanita, facendo il tifo, commentando e lanciando frecciatine agli altri reclusi della Casa su Instagram. Oggi sul profilo social di Andrea è apparsa una foto molto enigmatica, visto che lui e Giulia ballano, ma lei è vestita come le professioniste dello show del sabato sera di Rai1 con Milly Carlucci. Che siano in lizza per partecipare a Ballando Con Le Stelle 2018? Ballando Con Le Stelle 2018 è una grossa opportunità per i Damellis di approdare a uno show nella prima rete della Rai. Del resto, la coppia pur proveniente da Uomini e Donne è stata un po’ snobbata dalla stessa Maria De Filippi e Milly Carlucci sembra aver affilato gli artigli da quest’anno, visto che nella scorsa edizione di Ballando era presente anche Valerio Scanu, altro personaggio snobbato da Queen Mary ma molto apprezzato in Rai per le sue doti canore e di imitatore. Che Giulia De Lellis e Andrea Damante possano svelare altri talenti nascosti?

