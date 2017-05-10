Home Intrattenimento Mariano Di Vaio gossip news: cantante dopo Selfie-Le Cose Cambiano

di Redazione 10/05/2017

Il noto fashion blogger Mariano Di Vaio non è stato riconfermato per la seconda edizione di Selfie Le Cose Cambiano: il suo compagno di avventura Stefano De Martino è stato messo in coppia con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ma nonostante non faccia più parte della trasmissione condotta da Simona Ventura, ha preparato una bella sorpresa per i suoi fan. Nel giorno del suo compleanno, Mariano ha annunciato a tutti i followers una novità, ovvero che il noto blogger, attore, imprenditore, influencer e modello ora si cimenterà anche nella professione di cantante e, secondo le gossip news più recenti, sarebbe al lavoro anche per incidere un intero disco. In queste ultime ore è uscito il primo singolo di Mariano Di Vaio e chi lo ha sentito (e anche spulciando tra i commenti social dei fan) pare proprio che abbia tutte le carte in regola per diventare il tormentone dell’estate 2017. Il singolo si intitola Wait For Me e l’annuncio è stato dato, ovviamente, a mezzo social. Su Instagram è presente un video in cui DI Vaio festeggia in compagnia della moglie e del figlioletto. Insomma, se Selfie-Le Cose Cambiano 2 dice no al fashion blogger, lui si consola diventando cantante. Chi avrebbe mai creduto che dopo Selfie-Le Cose Cambiano, Mariano Di Vaio potesse diventare cantante? Per ora è uscito il primo singolo, Wait For Me, e se avrà successo, non si esclude che il fashion blogger possa decidere di incidere un vero e proprio disco. Il NO di Selfie, secondo le ultime news di gossip, è dovuto al mancato accordo sul compenso, in quanto le richieste di Di Vaio erano troppo esose secondo la Produzione Mediaset. Si pentiranno di averlo escluso?

