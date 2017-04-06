Amici 16 Serale news eliminazione Lo Strego, polemica contro Morgan
06/04/2017
Sabato 1 aprile è andata in onda la registrazione della seconda puntata del Serale di Amici 16 e tutti hanno conosciuto il nome dell’illustre eliminato, tanto che i fan di Lo Strego quasi pensavano a uno scherzo di cattivo gusto. Purtroppo il cantante ha dovuto subire l’eliminazione dal talent e abbandonare il gioco, nonostante fosse il favorito per la vittoria finale. Tuttavia, dopo aver lasciato la Squadra Bianca e svestito i panni del concorrente, il ragazzo non le ha mandate a dire al suo coach Marco Castoldi in arte Morgan, innescando una feroce polemica. La fase serale di Amici 16 ha visto dodici allievi divisi in due gruppi da sei: Morgan è il direttore artistico della Squadra Bianca, mentre Elisa Toffoli è quella della Squadra Blu ed entrambi hanno a disposizione diversi allievi di Canto e Ballo da schierare per tre manche. Morgan si è sin dalla prima puntata mostrato stratega, mentre Elisa sembra pensare più al divertimento dei ragazzi e a curare le esibizioni piuttosto che alla gara, tanto che l’atteggiamento del coach ha infastidito molto i Bianchi. Lo Strego ha avuto uno scontro prima con l’insegnante Boosta, poi con lo stesso Morgan e il non aver avuto la possibilità di chiarire con l’ex leader dei Bluvertigo è un rimpianto, ma anche una precisa accusa rivolta proprio al Castoldi. Lo Strego, dopo la sua eliminazione dal talent show Amici 16, ha innescato una polemica contro Morgan, asserendo che il direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi non sarebbe capace di avere un confronto artistico con i suoi allievi a causa del suo egocentrismo. Le esibizioni dei cantanti sono state studiate solo per mettere in luce lui e non i ragazzi della Squadra Bianca, per questo sono nati i diverbi soprattutto per quanto riguarda lui e il cantante ancora in gara Mike Bird. Nonostante si sia scusato in diretta, Lo Strego non perdona il suo coach, reo, secondo le dichiarazioni riportate da TGCOM.it, di essere la causa principale della sua uscita dal talent show di Maria De Filippi. Come risponderà Morgan?
Redazione