Il lavoro dei sogni: clamoroso stipendio per stare a letto due mesi
di Redazione
06/04/2017
Essere pagati la bellezza di 16mila Euro per stare a letto due mesi: è questa l’offerta di lavoro dell’Istituto di Medicina e Fisiologia spaziale di Tolosa rivolta a uomini e ragazzi di età compresa tra i 24 e i 45 anni. Requisiti fondamentali: godere di ottima, se non perfetta salute, essere non fumatori e con un indice di massa corporea tra 22 e 27. Inoltre, i candidati dovranno essere sportivi e senza allergie o intolleranze alimentari. Sembra un sogno percepire un clamoroso stipendio per dormire o stare sdraiati, ma non è tutto oro quel che luccica e anche se c’è crisi, questa occupazione nasconde molte insidie. I volontari che si candideranno per questa sorta di lavoro dei sogni dovranno affrontare la bellezza di 88 gironi di ricerca, periodo compreso tra settembre e dicembre 2017, di cui 60 di simulazione di condizioni di assenza di gravità. Non si tratta soltanto di stare a letto due mesi e avere uno stipendio dormendo, bensì sottoporre il proprio corpo a due mesi di microgravità simulata. Lo studio verte proprio nel capire i meccanismi dell’organismo umano qualora si sottoponessero degli uomini a questa condizione. I volontari inoltre dovranno assumere dei farmaci anti infiammatori e integratori antiossidanti, per questo servono candidati in perfetta salute. Le condizioni ambientali sono quelle tipiche trovabili nelle stazioni spaziali. Il lavoro è remunerato 16mila Euro e consiste nel passare 60 giorni a letto, tenendo almeno una spalla appoggiata al materasso e svolgendo in quell’ambito ogni attività, dal mangiare all’occuparsi della propria igiene personale. Sarà tassativamente vietato alzarsi in piedi o assumere posizioni diverse, come ad esempio anche sedersi. Questo potrebbe provocare dei disturbi al sistema cardiovascolare, una significativa perdita di peso, vertigini, perdita di tono muscolare e indebolimento degli arti inferiori, nonché una costante pressione bassa. Il lavoro dei sogni, descritto in questi termini, potrebbe diventare un incubo: ne vale la pena per uno stipendio da 16mila Euro?
