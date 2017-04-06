Il lavoro dei sogni: clamoroso stipendio per stare a letto due mesi

Essere pagati la bellezza di 16mila Euro per: è questa l’offerta didell’Istituto di Medicina e Fisiologia spaziale di Tolosa rivolta a uomini e ragazzi di età compresa tra i 24 e i 45 anni. Requisiti fondamentali: godere di ottima, se non perfetta salute, essere non fumatori e con un indice di massa corporea tra 22 e 27. Inoltre, i candidati dovranno essere sportivi e senza allergie o intolleranze alimentari. Sembra un sogno percepire unper dormire o stare sdraiati, ma non è tutto oro quel che luccica e anche se c’è crisi, questa occupazione nasconde molte insidie. I volontari che si candideranno per questa sorta didovranno affrontare la bellezza di 88 gironi di ricerca, periodo compreso tra settembre e dicembre 2017, di cui 60 di simulazione di condizioni di. Non si tratta soltanto di stare a letto due mesi e avere uno stipendio dormendo, bensì sottoporre il proprio corpo aLo studio verte proprio nel capire i meccanismi dell’organismo umano qualora si sottoponessero degli uomini a questa condizione. I volontari inoltre dovranno assumere dei farmaci anti infiammatori e integratori antiossidanti, per questo servono candidati in perfetta salute. Le condizioni ambientali sono quelle tipiche trovabili nelle. Ilè remuneratoe consiste nel passare 60 giorni a letto, tenendo almeno una spalla appoggiata al materasso e svolgendo in quell’ambito ogni attività, dal mangiare all’occuparsi della propria igiene personale. Sarà tassativamenteo assumere posizioni diverse, come ad esempio anche. Questo potrebbe provocare dei disturbi al sistema cardiovascolare, una significativa perdita di peso, vertigini, perdita di tono muscolare e indebolimento degli arti inferiori, nonché una costante pressione bassa. Il, descritto in questi termini, potrebbe diventare un incubo: ne vale la pena per unoda 16mila Euro?