Amici 17 anticipazioni, Andreas Muller torna nel cast di ballerini?

di Redazione 01/03/2018

Amici 17 ha intrapreso il percorso organizzativo in vista del nuovo serale che si terrà nel mese di maggio. Dopo varie discussioni e qualche espulsione ecco che le anticipazioni di oggi si concentrano su un ex alunno, ovvero Andreas Muller che a quanto pare torna nel cast di ballerini professionisti Stefano De Martino torna ad Amici 17? Nel mese di dicembre abbiamo avuto modo di vivere l'addio di Stefano De Martino al format di Amici di Maria De Filippi, il talent show che in questi anni gli ha permesso di far crescere la sua fama dando una forma alla sua carriera. Durante più interviste Stefano De Martino ha dichiarato che Amici gli ha cambiato totalmente la vita, all'interno della scuola si è più volte innamorato e ha conosciuto Belen Rodriguez, moglie e madre del figlio Santiago. Successivamente però ecco che per il ballerino napoletano arriva il punto di svolta, con un biglietto andata e ritorno per l'Honduras in veste di inviato dell'Isola dei Famosi 2018. Sono molti i fan che sperano di vedere nuovamente Stefano De Martino tornare ad Amici 17, ma al momento il ballerino è concentrato solo ed esclusivamente sul lavoro. Andreas Muller dice addio ad Amici, perché? Il 2018 per la scuola di Amici è iniziato con una serie di addii davvero particolari, il primo a salutare Amici 17 è stato Stefano De Martino seguito da Andreas Muller. Il vincitore della passata edizione del talent però non ha mai realmente spiegato il perché del suo addio a Amici 17, anche se alcune voci di corridoio darebbero la colpa a dei problemi con la produzione. In questo frangente però Luca Tommasini ha confermato il suo debutto ad Amici 17 in qualità di direttore artistico, mentre non sono stati ufficializzati i nomi dei quattro giudici, anche se l'attrice Ambra Angiolini sarebbe disposta a tornare. Andreas Muller Instagram: "Sto tornando" Come abbiamo accennato precedentemente, nel corso di queste settimane i fan di Andreas Muller hanno sperato che il ballerino potesse tornare nel cast di ballerini professionisti di Amici 17. Qualcuno ha addirittura definito il ragazzo il perfetto seguace di Stefano De Martino, proprio quando Andreas Muller, per chissà quale motivo, dice addio a Amici 17. In questo frangente i suoi fan hanno continuato a seguirlo sul profilo ufficiale Andreas Muller Instagram sul quale è apparso un messaggio che ha acceso la speranza di coloro che vorrebbero rivederlo ad Amici: "Rido, perché sto tornando"... Le nuove anticipazioni pubblicate dai vari magazine che si occupano di televisione hanno già annunciato il ritorno di Andreas Muller per sabato 3 marzo, sarà effettivamente così?

