Tastiera virtuale, arriva il brevetto firmato Apple?

di Redazione 01/03/2018

È in arrivo un nuovo brevetto Apple, attraverso cui la società vuole proporre la sostituzione dell’intera tastiera con uno schermo OLED e touchscreen, alias una tastiera virtuale. Nonostante sia molto singolare il progetto, sembra però difficile che possa diventare un dispositivo reale. Brevetto tastiera Virtuale, la Apple non si ferma Il brevetto in questione è stato proposto da Patently Apple e mostra, in modo molto generico, da applicare su un prototipo di MacBook Pro. All'indomani della introduzione di una barra OLED per i comandi funzione, infatti, il gruppo di Cupertino potrebbe mettere in atto una complo sostituzione della tastiera con un pannello display, touchscreen e personalizzabile. Il brevetto prevede un laptop, dalle classiche caratteristiche della linea MacBook, dove sono incorporati due display: uno classico, presente nel coperchio superiore, l’altro al posto del pianto tastiera e touchpad. Se dunque fosse introdotti un OLED secondario, quest’ultimo orizzontale, la società potrebbe diventare la prima ad essere capace di trasportare finalmente l’esperienza più tipica dei device iOS anche sull’universo Mac. Inoltre, questa configurazione sarebbe fatta non solo per cambiare la tastiera in base alle esigenze del momento, ad esempio cambiando rapidamente da un layout linguistico all’altro, ma anche per accorpare finestre personalizzate e informazioni aggiuntive. Quanto davvero conviene un simile brevetto? La possibilità che questo brevetto si trasformi in un prodotto reale, sono isolate. Non solo Apple ha numerose idee ogni anno, senza che vengano poi effettivamente messe in atto, ma per quanto futuristica una simile soluzione appare infatti non molto innovativa. Sebbene gli schermi touchscreen stiano diventando sempre più sensibili, e includano anche dei feedback per riprodurre la sensazione di pressione durante la digitazione, è di sicuro più facile ed efficace usare la classica tastiera fisica.

