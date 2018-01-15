Home Intrattenimento Amici 17 Daytime, lavori socialmente utili per gli alunni espulsi?

di Redazione 15/01/2018

Sabato scorso, in occasione della puntata pomeridiana di Amici 17 abbiamo avuto modo di conoscere la decisione dei docenti relativa ai comportamento avuti da quatto alunni espulsi, ovvero i ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas insieme al cantante il Biondo accusati comunque di gravissime violazioni. Nel corso dell'Amici 17 Daytime conosceremo se saranno accettati o meno i lavori socialmente utili nel comune di Roma Maria De Filippi rimprovera gli espulsi da Amici 17 Nel corso della puntata andata in onda sabato scorso, con grande sorpresa, abbiamo conosciuto la decisione dei docenti della scuola di Amici 17, comunicata da Alessandra Celentano, riguardante l'espulsione immediata dei ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas e il cantante Biondo. I ragazzi sono accusati di gravissime violazioni delle regole della scuola scaturita dall'organizzazione di un party. La stessa Maria De Filippi in occasione di un rimprovero fatto ai alunni espulsi, che dovranno sostenere un esame per la loro riammissione, ha detto: "Se uno di voi fosse mio figlio, non sarei affatto contenta dell'accaduto". Alunni di Amici 17 destinati ai lavori socialmente utili? Dopo i fatti riguardanti gli alunni di Amici 17, Filippo, Vittorio, Nicolas e il Biondo, Maria De Filippi ha proposto per loro una posizione esemplare. Queen Mary infatti ha proposto al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che i ragazzi espulsi dalla scuola potessero risanare le loro colpe partecipando a un programma di lavori socialmente utili. Questi infatti dovranno aiutare i netturbini della Capitale a pulire la città nelle ore notturne. Virginia Raggi e Maria De Filippi, ecco la decisione del sindaco di Roma Qualche ora fa è stata ufficializzata la decisione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. A quanto pare il primo cittadino ha deciso di accoglie la proposta di Maria De Filippi riguardante l'espletamento dei lavori socialmente utili per Vittorio, Filippo, Nicolas e il Biondo. I ragazzi a breve infatti, in attesa di sostenere l'esame per la riammissione a Amici 17, dovranno aiutare i netturbini di Roma a ripulire la Capitale.

