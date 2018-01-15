Latte contaminato: pronta un'azione dei consumatori contro Lactalis
di Redazione
15/01/2018
Negli 83 Paesi in cui è stato ritirato il latte contaminato in polvere di Lactalis lo scontento sale alle stelle. Dopo i vari casi di salmonella oltre 12 milioni di confezioni sono state ritirate dal commercio così oùcone ha confermato Emmanuel Besnier, amministratore delegato della compagnia francese, in un'intervista al settimanale "Le Journal du Dimanche". Besnier ha promesso il risarcimento a "tutte le famiglie che hanno subito danni".
Ritirato il latte contaminato dal commercioL'amministratore dell'azienda francese, ci ha tenuto ad assicurare che quel latte in polvere non verrà più distribuito e che tutte le confezioni in giro saranno ritirate dai punti vendita. Ha infati affermato che" I distributori sono a conoscenza del fatto che tutto va tolto dagli scaffali". Dopo le polemiche per il mancato ritiro dei lotti di latte da parte della Lactalis, questo era un atto dovuto. Così Besnier dice che "Ci sono lamentele, ci sarà un'indagine e collaboreremo con la giustizia dando tutti gli elementi che ci verranno chiesti. Non abbiamo mai pensato di agire diversamente".
I casi di contagio da latte contaminatoI casi di contagio da salmonella erano stati due uno in Spagna e l'altro in Grecia, dopo aver preso il latte in polvere Lactalis. Questi sono stati i primi due casi avuti fuori dalla Francia, in cui invece sono stati 35 i bambini contagiati dal batterio.Per questo la magistratura francese si era vista costretta ad aprire un'inchiesta preliminare sulla contaminazione da salmonella, con accuse per lesioni colpose, attentato alla salute e omissioni relativamente ai ritardi nel ritiro del prodotto dal commercio. In seguito all'incontro di venerdì scorso tra Besnier e Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, l'azienda di produzione Lactalis ha ordinato l'immediato richiamo di tutte le partite di latte per l'infanzia prodotte nello stabilimento di Craon. Nel frattempo, però, molte associazioni consumatori sono agguerrite per una mega-causa contro Lactalis e le recidive di questo caso sono ancora tutte da esaminare.
