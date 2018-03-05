Nest, prodotti non saranno più venduti su Amazon
di Redazione
05/03/2018
Amazon non sarà più autorizzato a vendere i prodotti Nest, secondo quanto ha riportato Business Insider. I prodotti per le smart home dell’azienda di proprietà di Google potranno essere vendute fino ad esaurimento scorte presenti nei magazzini della società. Pare che alla fine dello scorso anno, lo staff commerciale dell'azienda ha dato la notizia ai dipendenti di Nest, con una videoconferenza, che non avrebbe più venduto nessuno dei nuovi prodotti che la società di proprietà di Google aveva prpd
Nest, l'annuncio della societàSecondo la fonte, lo staff commerciale di Amazon ha detto a Nest che la decisione non è influenzata dalla qualità dei loro prodotti. I dipendenti Nest che erano presenti alla discussione hanno il sospetto che la decisione sia venuta direttamente dal CEO di Amazon, Jeff Bezos, sebbene lo staff commerciale del colosso dell’ecommerce non lo abbia detto apertamente. Con la decisione di Amazon, Nest ha voluto perciò interrompere la vendita di qualsiasi suo prodotto tramite Amazon, il che significa che non appena si finirà di attingere alle scorte di prodotti nei magazzini di Amazon, non ci sarà rifornimento e la marca non sarà più marca venduta sulla piattaforma virtuale.
Da cosa dipende la decisione?Non si è capito se una tale decisione riguarderà tutti i siti Amazon del mondo e se i venditori di terze parti saranno ancora autorizzati a vendere i prodotti Nest. La scelta di Amazon è sicuramente scaturita dalla “guerra fredda” tra il colosso dell’ecommerce e Google in vari ambiti come gli smartphone, i video e le smart home. Per esempio, Amazon non ha voluto vendere alcuni prodotti a marchio Google come lo smart speaker Google Home e gli smartphone Pixel. A dicembre, l'azienda aveva persino annunciato che avrebbe riavviato le vendite di Chromecast, ma sono passati tre mesi e risulta tuttora irreperibile. Google, invece, ha rimosso YouTube dai prodotti come Fire TV e Echo Show di Amazon, partendo dal fatto che il colosso dell’ecommerce no ha rispettato i suoi termini di servizio.
