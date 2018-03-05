Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Nest, prodotti non saranno più venduti su Amazon

Redazione Avatar

di Redazione

05/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Amazon non sarà più autorizzato a vendere i prodotti Nest, secondo quanto ha riportato Business Insider. I prodotti per le smart home dell’azienda di proprietà di Google potranno essere vendute fino ad esaurimento scorte presenti nei magazzini della società. Pare che alla fine dello scorso anno, lo staff commerciale dell'azienda ha dato la notizia ai dipendenti di Nest, con una videoconferenza, che non avrebbe più venduto nessuno dei nuovi prodotti che la società di proprietà di Google aveva prpd

Nest, l'annuncio della società

Secondo la fonte, lo staff commerciale di Amazon ha detto a Nest che la decisione non è influenzata dalla qualità dei loro prodotti. I dipendenti Nest che erano presenti alla discussione hanno il sospetto che la decisione sia venuta direttamente dal CEO di Amazon, Jeff Bezos, sebbene lo staff commerciale del colosso dell’ecommerce non lo abbia detto apertamente. Con la decisione di Amazon, Nest ha voluto perciò interrompere la vendita di qualsiasi suo prodotto tramite Amazon, il che significa che non appena si finirà di attingere alle scorte di prodotti nei magazzini di Amazon, non ci sarà rifornimento e la marca non sarà più marca venduta sulla piattaforma virtuale.

Da cosa dipende la decisione?

Non si è capito se una tale decisione riguarderà tutti i siti Amazon del mondo e se i venditori di terze parti saranno ancora autorizzati a vendere i prodotti Nest. La scelta di Amazon è sicuramente scaturita dalla “guerra fredda” tra il colosso dell’ecommerce e Google in vari ambiti come gli smartphone, i video e le smart home. Per esempio, Amazon non ha voluto vendere alcuni prodotti a marchio Google come lo smart speaker Google Home e gli smartphone Pixel. A dicembre, l'azienda aveva persino annunciato che avrebbe riavviato le vendite di Chromecast, ma sono passati tre mesi e risulta tuttora irreperibile. Google, invece, ha rimosso YouTube dai prodotti come Fire TV e Echo Show di Amazon, partendo dal fatto che il colosso dell’ecommerce no ha rispettato i suoi termini di servizio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cancro, i batteri dell'epidermide sono un metodo per distruggerlo

Articolo Successivo

Amici 17, Serale a rischio e pubblico furioso sui social

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023