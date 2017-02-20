Caricamento...

Amici 2016 serale, Alessio Mininni eliminato: lo sfogo del cantante contro i professori

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2017

Il serale di Amici 16 è sempre più vicino e alcuni degli alunni della scuola, purtroppo, non hanno superato l'esame di sbarramento. Dopo Francesco ed Elisa anche Alessio Mininni è stato eliminato, vedendo sfumare così le sue possibilità di poter continuare il suo percorso all'interno della scuola di talenti più ambita di Italia. Sui social non è tardato ad arrivare lo sfogo del cantante contro i professori

Amici di Maria De Filippi 16: Alessio Mininni bocciato all'esame di sbarramento

Alessio Mininni ultimamente è stato tra gli allievi più discussi di Amici di Maria De Fillippi per diversi motivi. Recentemente il cantante è stato anche protagonista del gossip italiano per via di un presento flirt con Asia Nuccetelli, ex gieffina e figlia di Antonella Mosetti. Dopo svariati avvistamenti e fotografie il gossip relativo ad una frequentazione tra Alessio Mininni e Asia Nuccetelli è immediatamente svanito e il cantante si è maggiormente concentrato sul suo percorso. Qualcosa per Alessio Mininni non è andata esattamente per il verso giusto, dato che il ragazzo non ha superato gli esami di sbarramento venendo così totalmente escluso dalla scuola di Amici 16.

Amici 2016 Alessio Mininni, il post sui social contro gli insegnanti

Alessio Mininni però non avrebbe preso benissimo l'eliminazione da Amici 16, tanto da aver colto l'occasione per pubblicare sui suoi canali social uno sfogo contro i professori della scuola. In una foto pubblicata sui suoi canali social il cantante ha dichiarato che da ora in poi potrà dedicarsi al 100% alla sua musica nel modo in cui preferisce. Cosa non sarà piaciuto ad Alessio Mininni del periodo scolastico trascorso ad Amici 2016?
