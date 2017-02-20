Uomini e Donne gossip Clarissa Marchese e Federico Gregucci matrimonio entro il 2018?
Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne al centro del gossip. La coppia dopo i primi mesi di convivenza è già pronta per il matrimonio? Secondo alcuni rumors i due potrebbero convolare a nozze entro il 2018.
Uomini e Donne Clarissa Marchese e Federico Gregucci: dopo la convivenza arriva il matrimonio?L'ex Miss Italia Clarissa Marchese dopo l'esperienza a Uomini e Donne sembra che abbia trovato l'uomo della sua vita in Federico Gregucci. Dopo essersi conosciti nel programma di Maria De Filippi la coppia, come Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, ha deciso di andare a vivere insieme. Secondo quanto pubblicato da Clarissa e Federico nei loro profili Instagram sembrerebbe che la loro convivenza proceda davvero molto bene, nonostante gli impegni calcistici di Gregucci lo portino a muoversi spesso. Tra un impegno e un altro la coppia però continua a pianificare il proprio futuro pensando già alle nozze? A parlare dei loro progetti di vita insieme sono stati proprio l'ex tronista Clarissa Marchese e il fidanzato Federico Gregucci in occasione dell'intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada De Micheli.
Uomini e Donne matrimoni: Clarissa Marchese e Federico Gregrucci pronti per le nozzeLa convivenza della coppia nata a Uomini e Donne procede veramente a gonfie vele, a raccontarlo è stato Federico Gregucci che in occasione dell'intervista al programma Non succederà più, che ha definito questi mesi come i più belli della sua vita. Nel mirino del gossip però troviamo anche un imminente matrimonio... Clarissa Marchese e Federico Gregucci convoleranno presto a nozze? Sembrerebbe proprio di si e a dichiararlo è stata proprio l'ex Miss Italia ed ex Tronista Clarissa Marchese. "C'è un progetto di vita insieme, sicuramente a breve, nell'arco di un anno e mezzo".
