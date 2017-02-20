Caricamento...

Aspettativa di vita e perdita di denti: legame nascosto, l’avvertimento degli esperti

20/02/2017

Igiene orale e longevità sono strettamente collegate, un nuovo studio ha scoperto la relazione tra la perdita di denti e l’aspettativa di viva. Un tempo si diceva che chi si fa i fatti suoi campa cent’anni, il mito è stato definitivamente sfatato dalla ricerca della Columbia University. Se arrivate a 74 anni senza aver perso denti è probabile che possiate spegnere 100 candeline, se avete 65 anni e 5 denti in meno, siete esposti al rischio di malattie cardiovascolari, diabete ed osteoporosi.

Perdere i denti è un dramma, nel mondo onirico è collegato alla perdita di persone care, nella realtà invece attiene alla sfera economica dato il costo elevato delle cure per i denti. Tempo fa abbiamo affrontato anche l’argomento dei viaggi in Albania, adesso però approfondiamo l’allarme lanciato dalla Oral Health Foundation. L’ente inglese che si occupa della salute orale in tutto il mondo condividendo i risultati dello studio invita a preoccuparsi seriamente dei denti.

Secondo l'OHF le ragioni per cui perdiamo i denti non sono collegate ad una scarsa igiene, tra gli altri fattori ci sono il fumo, traumi e malattie gengivali. Se volete vivere a lungo non vi resta che lavare i denti almeno due volte al giorno e andare regolarmente dal dentista. Inoltre dovete curare l’alimentazione per prevenire la carie dentale, meglio non eccedere con gli zuccheri e preferire cibi ricchi di fibre che stimolano la produzione di saliva. Consigli utili non solo per evitare la perdita di denti ma per allungare l’aspettativa di vita.

