Amici 2017 anticipazioni: Fabio Volo ospite speciale di Maria De Filippi?

Lo scrittore Fabio Volo ad Amici di Maria De Filippi? La proposta sembra perfetta, in passato infatti gli alunni del talent hanno seguito le “sconvolgenti” lezioni di Aldo Busi.

Fabio Volo come Busi e Saviano?

Gli spettatori della prima ora hanno seguito con entusiasmo le lezioni speciali tenute dallo scrittore Aldo Busi e hanno imparato tantissime nozioni grazie allo spazio dedicatogli nel primo pomeriggio. La formula del talent nel corso degli anni ha subito tanti piccoli cambiamenti e alla cultura è stato sempre dedicato meno spazio. Maria De Filippi non ha mai “digerito” le critiche ad Amici, accusato spesso e volentieri di essere un programma leggero e inutile, ed ecco che come ospiti speciali ha scelto personaggi illustri di valore elevatissimo come Roberto Saviano.

Fabio Volo, che negli ultimi giorni fa più parlare di sé per le dichiarazioni che rilascia piuttosto che per il suo libro ha lanciato un appello: «Maria, abbimi!». Lo scrittore è convinto che grazie a lui i giovani potrebbero avvicinarsi alla lettura e non ha paura di peccare di presunzione visto che si tratterebbe di una vera e propria missione. Tramandare la passione della lettura ad un pubblico giovane come quello di Amici 2017 è una bella sfida. Maria accetterà l'autoinvito?

Amici 2017, Fabio Volo alla corte di Queen Mary?

La conduttrice non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla proposta indecente di Fabio Volo. Pur non essendo dei lettori dei libri di Volo, siamo sicuri che la sua presenza ad Amici 2017 sarebbe positiva. L'autoinvito è stato seguito da una pioggia (prevedibile) di critiche che vi risparmiamo. Sicuramente Fabio Volo non ha bisogno di pubblicità perché Quando tutto inizia è in cima a tutte le classifiche. Il segreto del suo successo è nel suo lavoro “meticoloso”: «Rileggo cento volte quello che scrivo e ogni volta tolgo qualcosa per alleggerire, uso lo scalpello. Essere semplici è difficile», ha dichiarato.