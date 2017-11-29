Home Intrattenimento Cecilia Rodriguez Instagram, a letto con Ignazio Moser dopo il GF VIP 2017

Cecilia Rodriguez Instagram, a letto con Ignazio Moser dopo il GF VIP 2017

di Redazione 29/11/2017

Primo scatto intimo della coppia nata al Grande Fratello VIP 2017: Ignazio e Cecilia sotto le lenzuola sui social: cosa dirà Francesco Monte? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a letto insieme, scatto su Instagram Non è una semplice infatuazione, bensì un vero e proprio innamoramento. Lo ha detto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dimostra al mondo che è amore…Postando una foto intima della coppia su Instagram. Certamente, si apriranno nuove polemiche su Nacho, ma a Chechu sembra non importare nulla se non godersi la nuova stiroa d’amore appena nata con il ciclista. Il chiarimento tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte Cecilia Rodriguez ha rivisto il suo ex Francesco Monte, parlandoci per cinque ore. Poi, lui ha fatto le valigie e ha scritto la parola fine a questo capitolo della sua vita. Ormai, l’argentina è presa dal figlio di Francesco Moser e per lui, la sorella di Belen imparerà anche a vendemmiare. Intanto, la coppia vuole diventare la nuova protagonista dei social e su Instagram infatti sono apparsi i primi scatti raffiguranti i loro momenti di passione. Nela foto in bianco e nero si vedono chiaramente Ignazio e Cecilia sotto le lenzuola che si scambiano un bacio, seguito dalla dedica “tutto il resto è noia”. Ignazio Moser Instagram, foto sexy con Cecilia tra le polemiche Cecilia rincara la dose, rivelando che Francesco Monte ormai è un capitolo chiuso della sua vita. Si sono rivisti da ex fidanzati: l’ex tronista ha incontrato la piccola Rodriguez per un lungo pomeriggio di chiacchiere e chiarimenti reciproci, per poi portar via i suoi effetti personali e lasciare la casa che condivideva con Chechu, come da scatti pubblicati dal settimanale Chi. Ma la Rodriguez non rinnega certo il passato: lei e Francesco si sono amati alla follia, tanto che si parlava di matrimonio e figli. L’entrata al Grande Fratello VIP era già preceduta da problemi e incomprensioni che andavano risolti. La colpa di Monte, secondo Cecilia, è stata metterla da parte. Al primo posto c’era solo il suo lavoro e la sua realizzazione. D’altro canto, l’ex tronista ha sempre sostenuto che il contesto permetteva una leggerezza tale da vivere una storia senza intrusioni esterne e vuole capire se la sua Gorda ha preso solo una sbandata, o il GF VIP 2017 ha fatto da Cupido.

