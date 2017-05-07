Caricamento...

Barbara D'Urso gossip: svelato il suo segreto in diretta tv a Domenica Live

07/05/2017

Oggi è il compleanno di Barbara D’Urso. La conduttrice di Domenica Live è nata il 7 maggio 1957. La redazione ha deciso di farle un regalo molto speciale non rivelandole l’ospite che avrebbe intervistato. Dopo la pubblicità è stato mandato in onda uno dei soliti servizi con immagini prese dalle principali testate online e i titoloni a caratteri cubitali, ad un certo punto è partito il collegamento speciale con Wanda, la seconda madre di Barbara D’Urso. La conduttrice di Domenica Live chiamata da tutti Titti, è stata invitata ad andare nel cinema emozionale dalla donna. Barbara D’Urso in lacrime ha guardato il film della sua vita, deliziose le immagini di lei ancora piccola, straziante il racconto della morte della madre. Dopo tanto dolore però è arrivata Wanda e la famiglia si è allargata. Barbara D’Urso ha 5 fratelli e tutti insieme si divertivano tantissimo, sino a quando ha compiuto 18 anni e ha lasciato la famiglia per sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 1980 Barbara D’Urso era una cantante e al culmine della sua carriera incontra il padre dei suoi due figli. Sono tante le volte in cui la splendida Carmelita ha voltato pagina, soprattutto in amore. Dopo Mauro è arrivato il ballerino Michele Canfora, ma anche quel sogno d’amore è stato spezzato e quando sono spuntate le foto del suo tradimento ha deciso di separarsi. Ma come sappiamo questa storia è finita in tribunale perché lui la accusava di non versarle l’assegno di mantenimento. Il lavoro però l’ha ripagata. Alla fine del film con la vita di Barbara D’Urso la sua grande famiglia le ha fatto gli auguri… col cuore!!! Infine l’ultima sorpresa per la conduttrice nel giorno del suo compleanno… tutti la aspettavano per il taglio della torta e anche Riccardo, il suo primo amore. Auguri Barbara D’Urso, è proprio il caso di dirlo: 60 anni e non mostrarli!
