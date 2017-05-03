Home Intrattenimento Amici 2017 news: stampa estera e Telefono Rosa bacchettano Maria De Filippi

Amici 2017 news: stampa estera e Telefono Rosa bacchettano Maria De Filippi

di Redazione 03/05/2017

Maria De Filippi massacrata dalla stampa esterna, lo scherzo hot ad Emma Marrone è troppo pesante. Critiche dal Telefono Rosa Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i nemici di Maria De Filippi per via di alcuni atteggiamenti tenuti dalla conduttrice. Oggi la pasionaria è finita sotto accusa per lo scherzo hot ad Emma Marrone. Durante una delle puntate del serale di Amici 2017 è stato mostrato un video in cui la salentina veniva “molestata” da un ballerino focoso mentre cercava di cantare. Le espressioni di Emma hanno fatto ridere il pubblico ma il giorno dopo sono partiti i primi attacchi. Lo scherzo hot ad Emma Marrone era la simulazione di una molestia sessuale. Molte donne in silenzio subiscono palpatine come quelle che il ballerino faceva ad Emma Marrone. Non c’è niente da ridere soprattutto quando si moltiplicano i casi di violenza nei confronti delle donne, e trattare questa problematica con leggerezza ha fatto indignare molte associazioni, tra cui il Telefono Rosa. L’attacco più spietato però è arrivato dalla testata The Indipendent che ha definito lo scherzo ad Emma Marrone “inquietante”. Nessuno dei presenti è intervenuto in difesa della cantante e il ballerino, nonostante le richieste insistenti di smetterla, ha continuato a muovere le sue mani sul corpo di Emma Marrone. Sulla testata onoline Thelocal.it, l’attivista Cristiana De Lia ha scritto: «In un paese come l’Italia, colpito da alti livelli di femminicidio e violenza contro le donne, i mass media stanno contribuendo ad una cultura pericolosa». Non sappiamo se Maria de Filippi ha davvero compreso la gravità dell’accaduto visto che ha rifiutato l’invito del Telefono Rosa di scusarsi pubblicamente per quanto andato in scena in prima serata ad Amici 2017.

