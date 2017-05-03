Uomini e donne anticipazioni trono classico: la scelta di Marco Cartasegna

Marco Cartasegna ha scelto Federica: le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne su Facebook

Il tronista Marco Cartasegna è stato l’ultimo a sedersi sul trono classico di Uomini e donne e il primo a fare la sua scelta. Nella registrazione in corso in questo momento ha deciso di lasciare il programma con la corteggiatrice Federica Benincà che ha risposto di sì. Si conclude così il trono dell’antagonista di Luca Onestini, sotto una pioggia di petali rossi.

Per la prima volta nella storia di UeD non c’erano anticipazioni che lasciavano intendere quale sarebbe stata la scelta. Delusione per l’altra corteggiatrice, Giorgia Pisana, che era convinta di essere la sua preferita. Solo oggi nella registrazione ha scoperto l’amara verità. È troppo presto per dire se ci sarà anche per lei il momento del riscatto con la proposta di Maria De Filippi di occupare il trono classico e non dimentichiamo che il programma Uomini e donne è vicino alla chiusura per la consueta pausa estiva.

Tornando alla scelta di Marco Cartasegna, l’imprenditore aveva già annunciato nell’ultima puntata di Uomini e donne che aveva intenzione di continuare la conoscenza di una delle ragazze fuori dal programma. Federica Benincà, la giovane studentessa, è riuscita a conquistarlo e anche questa è una scelta fatta con il cuore. Non mancano le polemiche dei fan di Giorgia che sono molto arrabbiati con il tronista e in questo momento stanno esprimendo le prime impressioni su Facebook ma a Uomini e donne ancora una volta l’amore ha trionfato. Il cupido Maria De Filippi ha fatto un ottimo lavoro. E noi vi aspettiamo presto per i nuovi risvolti e per il post scelta.