Simona Ventura e Stefano Bettarini di nuovo vicini: il messaggio su Instagram

Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno fatto pace? Le ultime news sull’ex coppia sono molto positive e arrivano direttamente da Instagram. Come sappiamo in questi giorni Simona Ventura è impegnata per il suo ritorno in tv con la seconda stagione del programma Selfie – Le cose cambiano e tra i vari messaggi di in bocca al lupo c’è anche quello di Stefano Bettarini.

L’inviato dell’Isola dei Famosi 12 ha fatto un gesto galante che quasi nessuno si aspettava visto che da anni tra Bettarini e la Ventura c’è in corso una vera e propria guerra. Forse è stato il grande amore che nutrono per i loro figli a spingerli a deporre le armi. Dopo l’esperienza al GfVip e la bruttissima figura, l’ex calciatore ha capito che il passato doveva essere archiviato per vivere serenamente. Tanti i tradimenti reciproci, le bugie e le ripicche ma oggi è tornato il sereno.

Ormai è certo che Simona Ventura ha perdonato l’ex marito Stefano Bettarini e anche lui ha fatto lo stesso. Su Instagram il dolce messaggio che mette fine alla rievocazione italiana della guerra dei Roses. «Penso che le cose cambiano eccome se cambiano», ha scritto Bettarini scusandosi per il gioco di parole, aggiungendo: «Vai spacca come sai fare tu». Inutile dire che lunedì sera Stefano sarà uno dei tanti telespettatori che seguiranno Selfie – Le cose cambiano. Nel messaggio ha salutato anche Belen Rodriguez oltre a SuperSimo. La showgirl argentina è stata corteggiata a lungo da Simona Ventura e alla fine è riuscita ad averla nel cast nonostante la presenza di Stefano De Martino. Per una ex coppia che si riappacifica un’altra è pronta a dare spettacolo in diretta tv. Seguite le nostre anticipazioni per scoprire di cosa stiamo parlando. A prestissimo!