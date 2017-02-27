Amici 2017 serale: litigio fra Michele e Mike Bird, il gesto che non piace

Sale la tensione tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi in vista del serale di Amici 2017. Nella puntata di oggi Mike Bird, Federica, Michele e Giada sono stati protagonisti di un litigio molto acceso. I ragazzi erano in saletta e Federica stava dicendo che forse era meglio rimanere in panchina insieme a Mike Bird per cedere il posto a Michele e Giada. Il motivo era semplice, ad Amici 16 non tura una bella aria ed entrambi gli allievi sono spesso al centro di polemiche, un’eventuale esibizione avrebbe dato loro la possibilità di dimostrare il proprio talento ed emergere.

Giada di Amici 16 sembra non uscire dalla fase critica e la stessa cosa vale per Michele, dopo aver battuto Riccardo in sfida è bloccato. Federica ha detto a Mike Bird: «Io voglio che i vocal coach ascoltino anche altre cose. Non è un atto di solidarietà perché so che entrambi valgono quanto me. Per questa volta vorrei fare un passo indietro senza che questo significhi che io non creda in me stessa. Lo stesso penso valga per te Mike. Se vuoi farlo con me bene, se no non lo fare». Ad un certo punto Michele è intervenuto e, come accade spesso in questi casi, la situazione è degenerata in lite.

Perniola non ha capito il senso delle parole di Mike Bird, tra i due allievi di Amici 2017 non scorre buon sangue e anche la sarda è stata attaccata. Il capitano alla fine è intervenuto dicendo: «Ma vedi che anche Fede ti sta dicendo che sei fuori luogo, facci finire di parlare!». Michele Perniola non ha voluto sentire ragioni, si è alzato ed è andato via. Cos’è secondo voi che l’ha fatto arrabbiare così tanto? Il gesto di Mike Bird forse gli è sembrato eccessivo e non vuole ricevere l’elemosina da nessuno. Ed ora cosa succederà nella scuola di Amici 2017? Gli allievi faranno pace prima del serale? Lo scopriremo presto nelle prossime anticipazioni.