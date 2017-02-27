Home Attualità Eros Ramazzotti in ospedale dopo un'operazione, cos'è successo? Il selfie su Instagram per i fan

Eros Ramazzotti in ospedale dopo un'operazione, cos'è successo? Il selfie su Instagram per i fan

di Redazione 27/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Eros Ramazzotti in ospedale per un'operazione... Cos'è successo al cantante? I fan non appena hanno saputo la notizia hanno vissuto dei veri e propri attimi di panico, fin quando un selfie su Instagram ha chiarito tutto. Eros Ramazzotti in ospedale, la verità in un post su Instagram La notizia ormai impazza da ore sul web, Eros Ramazzotti in ospedale per un'operazione... Ma mentre i fan temevano il peggio per il cantante ecco cosa è successo in realtà. L'artista italiano, amato in tutto il mondo, in questi giorni si è sottoposto ad un delicato intervento alla mano sinistra per rizoartrosi. L'intervento subito da Eros Ramazzotti molto probabilmente era stato programmato già da tempo, dato che rizortrosi è una forma di osteo-artritedegenerativa che man mano limita i movimento limita i movimenti e la presa della mano colpita. La prima foto che ritrae Eros Ramazzotti in ospedale è stata pubblicata già nella giornata di ieri su Instagram, dove il cantante si mostra comunque in splendida forma. Lo scatto poi è accompagnato da un "mi mancate" per la moglie Marica Pellegrinelli e la figlia Aurora. Un nuovo selfie invece è arrivato poche ore fa, una foto che il cantante ha voluto dedicare ai suoi fan che in questi giorni l'hanno sostenuto con numerosissimi messaggi di auguri. Eros Ramazzotti in ospedale: è tempo di una nuova pausa per l'artista? Eros Ramazzotti verso una nuova pausa artistica? Ramazzotti infatti, secondo quanto reso noto sui suoi canali social, sarà costretto ad un break a causa di una lunga riabilitazione. Come ben sappiamo però il cantante ama sfruttare in modo costruttivo il suo tempo lontano dal palcoscenico. Chissà dunque se dopo il periodo di degenza troveremo Eros Ramazzotti protagonista di un nuovo tour mondiale, il quale magari accompagnerà anche un nuovo album...

Condividi Facebook Twitter Whatsapp