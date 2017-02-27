Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Eros Ramazzotti in ospedale dopo un'operazione, cos'è successo? Il selfie su Instagram per i fan

Redazione Avatar

di Redazione

27/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Eros Ramazzotti in ospedale per un'operazione... Cos'è successo al cantante? I fan non appena hanno saputo la notizia hanno vissuto dei veri e propri attimi di panico, fin quando un selfie su Instagram ha chiarito tutto.

Eros Ramazzotti in ospedale, la verità in un post su Instagram

La notizia ormai impazza da ore sul web, Eros Ramazzotti in ospedale per un'operazione... Ma mentre i fan temevano il peggio per il cantante ecco cosa è successo in realtà. L'artista italiano, amato in tutto il mondo,  in questi giorni si è sottoposto ad un delicato intervento alla mano sinistra per rizoartrosi. L'intervento subito da Eros Ramazzotti molto probabilmente era stato programmato già da tempo, dato che rizortrosi è una forma di  osteo-artritedegenerativa che man mano limita i movimento limita i movimenti e la presa della mano colpita. La prima foto che ritrae Eros Ramazzotti in ospedale è stata pubblicata già nella giornata di ieri su Instagram, dove il cantante si mostra comunque in splendida forma. Lo scatto poi è accompagnato da un "mi mancate" per la moglie Marica Pellegrinelli e la figlia Aurora. Un nuovo selfie invece è arrivato poche ore fa, una foto che il cantante ha voluto dedicare ai suoi fan che in questi giorni l'hanno sostenuto con numerosissimi messaggi di auguri.

Eros Ramazzotti in ospedale: è tempo di una nuova pausa per l'artista?

Eros Ramazzotti verso una nuova pausa artistica? Ramazzotti infatti, secondo quanto reso noto sui suoi canali social, sarà costretto ad un break a causa di una lunga riabilitazione. Come ben sappiamo però il cantante ama sfruttare in modo costruttivo il suo tempo lontano dal palcoscenico. Chissà dunque se dopo il periodo di degenza troveremo Eros Ramazzotti protagonista di un nuovo tour mondiale, il quale magari accompagnerà anche un nuovo album...
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Paola Barale e Raz Degan Instagram, la showgirl va all'Isola dei Famosi 2017 per difendere l'ex?

Articolo Successivo

Amici 2017 serale: litigio fra Michele e Mike Bird, il gesto che non piace

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025