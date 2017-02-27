Uomini e donne trono classico gossip: Giulia Latini lancia una frecciatina a Soleil su Instagram

Il trono classico di Uomini e donne continua a regalare colpi di scena e inaspettati gossip, non si spegne infatti il clamore della registrazione di sabato. Luca Onestini, ex corteggiatore di Clarissa Marchese e ora tronista, è sempre più in difficoltà. È riuscito a salvare il rapporto con Giulia Latini ma due delle sue corteggiatrici preferiscono il ‘collega’ Marco Cartasegna. Tutti si aspettavano una presa di posizione della redazione ma, a quanto pare, preferiscono far litigare i due polli!

Luca e Marco continuano a contendersi le ragazze ma ce n’è una che li fa impazzire entrambi, si tratta di Soleil Sorge. Nei prossimi giorni conosceremo la data della nuova registrazione ma sui social si trovano tantissimi gossip. Per esempio Giulia Latini ha lanciato una frecciatina a Soleil su Instagram: «Un signore oggi mi ha detto che il tempo è galantuomo, restituisce tutto a tutti nel bene e nel male». Giulia sa qualcosa in più sulla vita privata di Soleil? Sono arrivate delle segnalazioni sulle conoscenze della corteggiatrice e sul fatto che sia una ragazza facile perché ha avuto tanti flirt, gli ultimi gossip sostengono che sia fidanzata, nessuno l’ha difesa, per questo Soleil ha abbandonato la registrazione.

Come reagirà invece Luca Onestini davanti al nuovo gossip che riguarda la sua corteggiatrice preferita? Riuscirà a perdonarla anche stavolta? Noi siamo sempre più convinti che Tina ha proprio ragione quando dice: business. Vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni e i gossip sul trono classico di Uomini e donne.