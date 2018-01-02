Home Intrattenimento Amici 2018 Serale quando inizia, anticipazioni professori e coach

Amici 2018 Serale quando inizia, anticipazioni professori e coach

di Redazione 02/01/2018

Anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sul Serale di Amici 2018, il talent show più amato dagli italiani, partendo da quando inizia, con la data ufficiale della prima puntata che andrà in onda su Canale5. Amici 2018 Serale, quando inizia e diretta TV Tutti gli appassionati di Amici, il celebre talent condotto da Maria De Filippi, sono in attesa del Serale e di tutte le relative anticipazioni. La diciassettesima edizione di Amici è già avviata, dapprima con la fase di Casting nella quale i migliori talenti si sono conquistati un posto nella scuola e poi con il Daytime in onda su Canale 5, in cui i fan possono seguire le lezioni di ballo e canto dei talenti in gara che dovranno conquistarsi un posto per la fase successiva. Il Serale di Amici 2018 è sicuramente atteso, visto che è quella in piano piano si andrà a selezionare il vincitore e dove le due squadre si andranno a sfidare facendo spettacolo. Non è ancora stata resa nota la data ufficiale della prima puntata ma pare che si dovrà aspettare fino a marzo 2018 per visionare la fase più attesa della gara, ma le anticipazioni promettono grandi novità. La prima è quella per cui le puntate non saranno più registrate come avveniva in passato ma saranno tutte live. Sicuramente questo eviterà gli odiati spoiler che circolavano prima delle puntate che andavano in onda dopo essere state registrate. Ogni puntata andrà in onda su Canale5 il sabato sera in diretta tv. Questo comporterà un leggero cambiamento perché la diretta non permette la creazione di coreografie troppo elaborate. Anticipazioni professori Amici 17 Amici 2018 non vedrà riconfermato il coreografo Giuliano Peparini, celebre per le sue stupende coreografia che accompagnavano le esibizioni dei ballerini e dei cantanti. Sembra essere questa la scelta. Sono diversi i rumors che circolano riguardo i giudici. Tra questi ci sono due addii praticamente annunciati, che sono quelli di Ermal Meta e Daniele Liotti. Tra i giudici della scorsa edizione soltanto Ambra Angiolini sembra essere confermata anche nell’edizione 17 di Amici. Non sono noti i nomi dei giudici che andranno a prendere il posto di coloro che salutano, anche se le anticipazioni suggeriscono il nome di Lorella Cuccarini. Altre notizie sul Serale di Amici 17 riguardano i professori della scuola di canto e ballo, che da quest’anno saranno affiancati da nuove figure, e cioè i coach. Confermati sono i professori storici come Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Garrison, Alessandra Celentano e Carlo di Francesco. Coloro che invece saranno sostituiti rispetto al cast dello scorso anno sono Alex Braga, Fabrizio Moro e Davide Dileo. Da chi verranno sostituiti? Per quanto riguarda i professori di canto, ci saranno due new entry femminili e cioè Giusy Ferreri e Paola Turci. Anche per i ballerini ci sarà un nuovo professore, Bill Goodson, che saprà sicuramente far rendere al meglio i nuovi talenti. I coach di Amici 2018 Per far crescere i talenti in gara, i professori saranno aiutati da delle figure inedite ovvero i Coach. Si occuperanno infatti di preparare i ragazzi per le sfide che di volta in volta dovranno affrontare, concentrandosi sui minimi dettagli sia per quanto riguarda il canto che per i movimenti, oltre che ovviamente dal punto di vista caratteriale per tirare fuori il meglio da ogni talento. Per Amici 17 sono stati selezionati per questo ruolo Annalisa Scarrone, Giovanni Caccamo e Michele Bravi. Inoltre saranno presenti anche in questa edizione del 2018 i Tutor. A fianco di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta si è aggiunto quest’anno anche Paolo Ciavarro, figlio del famoso attore Massimo Ciavarro, che affiancherà gli altri due tutor e che sostituirà Stefano De Martino in caso di partenza per l’Isola dei Famosi, perché inviato in Honduras.

