Amici 21 anticipazioni puntata oggi sabato 16 aprile: chi verrà eliminato?

Sono ormai sempre meno gli allievi che corrono verso la coppa di Amici e ormai molte squadre hanno perso alcuni dei loro cavalli di battaglia. Ultimi due eliminati sono stati Aisha e Cryrical e si contano sulle dita delle mani gli allievi rimasti in gara:

Celentano-Zerbi: Carola (ballerina), Luigi (cantante), Michele (ballerino), LDA (cantante)

Pettinelli-Peparini: Albe (cantante) e Dario (ballerino)

Cuccarini-Todaro: Alex (cantante), Nunzio (ballerino), Serena (ballerina), Sissi (cantante)

Nella puntata che andrà in onda sabato come super ospite dovrebbe esserci Alessio Bernabei, ex frontman dei Dear Jack, primo gruppo ad entrare ad Amici, che si è sciolto qualche anno dopo, ma che ora è tornato insieme, ma con membri diversi e con un nome diverso: Follya. E ovviamente come ospite ci sarà anche Nino Frassica. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle anticipazioni puntata di oggi sabato 16 aprile di Amici 21.

Anticipazioni Amici 21: sfide, chi verrà eliminato?

Da questa puntata cominceranno a salire le tensioni e comincerà ad essere sempre più faticosa la scelta, perché i concorrenti rimasti in gara sono quelli maggiormente amati dal gruppo e preferiti dai professori. Secondo le anticipazioni che girano sul web, la prima manche dovrebbe tenersi tra il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nella prima prova dovrebbero sfidarsi LDA e Albe. Nella seconda prova, invece, Michele e Dario. Nella terza e ultima prova della prima manche ci sarà ancora Dario in sfida contro Luigi. Al ballottaggio dovrebbe finire Dario.

Amici 21: chi verrà eliminata tra Carola e Serena?

Si passa alla seconda manche: i vincitori Zerbi e Celentano dovrebbe scegliere di sfidare Cuccarini e Todaro. Primo guanto di sfida tra Luigi e Nunzio; il secondo tra Serena con Alex contro LDA. Per la terza e ultima prova sul palco dovrebbero esserci Alex contro Michele. In ballottaggio dovrebbe finire Serena. Nella terza e ultima manche, le squadre dovrebbero essere sempre le stesse. Nella prima prova si dovrebbero scontrare Luigi e Nunzio. Nella seconda prova LDA contro Sissi. Infine nella terza prova si dovrebbero sfidare Carola e Sissi e Alex in coppia. La squadra Celentano-Zerbi dovrebbe perdere e la terza allieva a finire in ballottaggio dovrebbe essere Carola. Chi lascerà la scuola tra Carola e Serena?