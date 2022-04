La puntata di Amici 21 che verrà mandata in onda stasera sabato 2 aprile e che è stata registrata mercoledì 30 (solitamente si registra il giovedì), stando alle indiscrezioni, è stata una puntata molto movimentata, partendo dal fatto che uno dei giudici Stash, è stato sostituito, causa Covid, dalla tanto amata Sabrina Ferilli, uno degli ospiti più desiderati e acclamati ad Amici, nonché grande amica di Maria De Filippi. Al fianco di Sabrina, il suo disturbatore Giovannino, volto noto dell’ultima edizione di Tu Si Que Vales. Gli altri due giudici, invece, saranno sempre Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi sabato 2 aprile e quali sono stati i concorrenti di Amici 21 eliminati.

Amici 21: ospiti puntata di oggi sabato 2 aprile

Gli ospiti che vedremo questa sera sabato 2 aprile nella puntata di Amici 21 saranno Fabrizio Moro e Nino Frassica, presenza ormai costante in questa edizione di Amici. Secondo alcuni rumors potrebbe esserci anche Aka7even. Ma adesso scopriamo come andrà la puntata registrata il 30 marzo, in cui le tre squadre si sono come al solito sfidate in tre manche diverse:

Prima manche: team Cuccarini-Todaro vs team Pettinelli-Peparini, sfida canto contro ballo i cui protagonisti sono stati Sissi contro Dario e John Erik, con Sissi vincitrice; seconda sfida sempre ballo contro canto e gli sfidanti in questo caso sono stati Nunzio e Serena in coppia contro Albe, a vincere sono stati Nunzio e Serena. Vincitrice, quindi, è stata la squadra Cuccarini-Todaro e al ballottaggio sono finiti Crytical, Albe, John Erik. John Erik, primo eliminato della serata.

Nella seconda manche si sono sfidate le squadre Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano:

prima sfida: Luigi contro Alex e vince Luigi ;

contro e vince ; seconda sfida : Carola contro Sissi e vince Sissi ;

: contro e vince ; terza sfida: Michele contro la corale della squadra avversaria, vince Michele, portando la vittoria alla squadra Zerbi-Celentano.

Anche nella terza manche si sono sfidati i team Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano:

prima sfida : guanto di sfida Luigi contro Alex con “ Sex Bomb ” e vince Luigi ;

: guanto di sfida contro con “ ” e vince ; seconda sfida : Carola e Leonardo contro Sissi , vince quest’ultima;

: contro , vince quest’ultima; terza sfida: LDA e Luigi contro Serena e Sissi, vincono Serena e Sissi, aggiudicando la vittoria alla squadra Cuccarini-Todaro.

Amici 21: chi sarà eliminato nella puntata di sabato 2 aprile?

A questo punto, si possono prendere in considerazione gli eliminati nella puntata di sabato 2 aprile di Amici 21. Primo eliminato sicuro: John Erik. Al ballottaggio finale, però, sono finiti altri due ballerini, uno dei quali molto amato dal pubblico: Nunzio, grande protagonista della serata. Con Nunzio al ballottaggio è finito Leonardo, ma chi dei due ha lasciato il programma verrà svelato stasera.