Dopo pochi minuti dalla pubblicazione, su YouTube e su tutti gli altri canali di streaming musicale, di Cover, un suo nuovo brano, Renjun è diventato subito un vero e proprio successo mediatico e una tendenza incredibile su Twitter e su tutte le altre piattaforme social. L’artista, cantante e ballerino cinese, membro principale della band NCT, ha portato il pubblico del web a impazzire letteralmente per le sue abilità canore e per la sua grandissima qualità, mostrata all’interno della sua nuova canzone. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito dell’artista e della sua nuova pubblicazione.

Cover di Renjun: il grandissimo successo della canzone

Cover di Renjun è stato pubblicato il 2 aprile del 2022 su YouTube e, in pochissimi minuti, ha raggiunto le 100000 visualizzazioni. Ovviamente, il brano è stato pubblicato da NCT, la band, con oltre 5 milioni di iscritti su YouTube, di cui Renjun un è cantante, ballerino e membro principale. Non solo, dal momento che la canzone in questione è stata notevolmente apprezzata dal popolo social che, in pochissimo tempo, ha permesso all’artista di diventare una vera e propria tendenza su Twitter e su tutti gli altri social.

Le emozioni trasmesse dalla voce e dall’interpretazione di Renjun un sono il motivo per cui Cover ha ottenuto un così tanto grande successo in pochissimo tempo. Basti pensare che l’artista ha superato i 300 mila tweet in pochissimi minuti che citassero il suo nome.

Tutte le info su Cover di Renjun, la nuova canzone del cantante cinese

A proposito di Cover di Renjun, la canzone che ha permesso all’artista cinese di diventare una tendenza su Twitter e, soprattutto, di ottenere un grandissimo successo in pochi minuti, c’è da dire che l’artista cinese era particolarmente atteso da parte dei fan e di tutti coloro che volevano rapportarsi, sicuramente, alla qualità della sua voce.

In pochissimo tempo, infatti, Renjun ha pubblicato due cover, che hanno permesso di rendere particolarmente importante il suo nome in un contesto prettamente mediatico. Una nota in più, per tutti gli amanti del cantante e ballerino cinese Renjun, riguarda proprio la sua ultima Cover, che è stata arrangiata da Kun. Si tratta, chiaramente, di un motivo in più per apprezzare questa splendida interpretazione che spopola su Twitter e su tutte le altre piattaforme.